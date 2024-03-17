В Петербурге к 15 часам проголосовали 65,15 процента избирателей. По стране явка более 70 процентов

Явка на выборах президента России в Петербурге по состоянию на 15 часов 17 марта составила 65,15%. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. В общей сложности к трем часам третьего дня голосования в Петербурге волеизъявились 2 479 923 избирателя.

В целом по стране явка на президентских выборах, по данным ЦИК РФ , по состоянию на 16 часов составила 70,01 процента.

В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

