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    В Петербурге к 15 часам проголосовали 65,15 процента избирателей. По стране явка более 70 процентов

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    44 комментария

    Явка на выборах президента России в Петербурге по состоянию на 15 часов 17 марта составила 65,15%. Об этом сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. В общей сложности к трем часам третьего дня голосования в Петербурге волеизъявились 2 479 923 избирателя.

    В целом по стране явка на президентских выборах, по данным ЦИК РФ, по состоянию на 16 часов составила 70,01 процента.

    В выборах участвуют четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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    Комментарии 43

    Гость17 Мар 2024 в 18:51
    Судя по комментариям, весь народ закончился сразу после полудня. Я голосовала в 12.00 и свидетельствую небывалый наплыв избирателей, отродясь такого количества не видала.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 18:47
    Кстати, впервые передо мной в "домовой книге избирателя" (она так называется?) листком бумаги закрыли записи, предшествовавшие моей, оставив только строку с клеточкой для моей подписи. Что бы сие значило? Маленький такой секрет.
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 18:46
    Поглядывал сегодня с балкона на школу, где наш участок. Раз в 5-10 минут кто-нибудь зайдет и всё. С 12 и до 12-15 где-то - на входе даже небольшая очередь организовалась, побольше людей подошло, а после - снова один-два человека за 5-10 минут...
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