Ночью суд отстранил еще одного члена комиссии. Его обвинили в съемке и агитации

Фрунзенский районный суд Петербурга накануне ночью отстранил от работы члена участковой комиссии
Удалить с участка Варламова пытались несколько раз. Сначала ему вменили то, что он просто снимал на избирательном участке. Иск с такой формулировкой суд не принял. Затем текст искового заявления избирательная комиссия поменяла и Варламову вменили то, что агитировал на участке и снимал в неположенных местах так, что было видно книгу избирателей.
Сам Варламов утверждает, что ничего не снимал, а об иске ему сообщили в 01:30. Аналогичный иск накануне удовлетворил суд, удалив с участка