Ночью суд отстранил еще одного члена комиссии. Его обвинили в съемке и агитации

Фрунзенский районный суд Петербурга накануне ночью отстранил от работы члена участковой комиссии № 2133 от партии «Яблоко» Дениса Варламова. Ему вменили съемку в неположенном месте и агитацию на участке.



Удалить с участка Варламова пытались несколько раз. Сначала ему вменили то, что он просто снимал на избирательном участке. Иск с такой формулировкой суд не принял. Затем текст искового заявления избирательная комиссия поменяла и Варламову вменили то, что агитировал на участке и снимал в неположенных местах так, что было видно книгу избирателей.