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    Ночью суд отстранил еще одного члена комиссии. Его обвинили в съемке и агитации

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    17 комментариев

    Фрунзенский районный суд Петербурга накануне ночью отстранил от работы члена участковой комиссии № 2133 от партии «Яблоко» Дениса Варламова. Ему вменили съемку в неположенном месте и агитацию на участке.

    Удалить с участка Варламова пытались несколько раз. Сначала ему вменили то, что он просто снимал на избирательном участке. Иск с такой формулировкой суд не принял. Затем текст искового заявления избирательная комиссия поменяла и Варламову вменили то, что агитировал на участке и снимал в неположенных местах так, что было видно книгу избирателей.

    Сам Варламов утверждает, что ничего не снимал, а об иске ему сообщили в 01:30. Аналогичный иск накануне удовлетворил суд, удалив с участка № 2144 члена комиссии от «Яблока» Никиту Лимонова. Как он сообщил «Наблюдателям Петербурга», на участке он сфотографировал только сейф-пакет с бюллетенями, а общался только с мамой, которая принесла ему чай.

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    Комментарии 17

    Гость17 Мар 2024 в 12:18
    Наверное на другой хаб,... выкладывал видео..тчк
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 12:05
    Это такой ход - возня вокруг ненужного и бесполезного ритуала, на который уходит куча денег. А народ ведётся, как будто всерьёз всё)))
    +0−0
    Гость17 Мар 2024 в 11:58
    А что нельзя снимать на выборах, о какой тогда прозрачности и открытости выборов можно говорить?
    +1−0
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