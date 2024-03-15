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    В «Порядке слов» поговорят про купола, дворцы и ДК

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    Во вторник, 2 апреля, в книжном магазине «Порядок слов» на набережной Фонтанки, 15, пройдет презентация книги «Купола, дворцы, ДК. История и смыслы архитектуры России», которую написал историк архитектуры Лев Масиель Санчес.

    Фото: individuum.ru/
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    Архитектура говорит с горожанином на универсальном языке, но его проблема в том, что он слишком абстрактен. Книги об архитектуре пытаются в такой ситуации стать переводчиками.

    «Купола, дворцы, ДК. История и смыслы архитектуры России» — первая за многие годы попытка рассказать об очень разной архитектуре огромной страны. Автор охватывает период без малого в десять веков — от Московии до современной России — и не останавливается только на столицах, описывая и региональную архитектуру, в том числе ту, что находится в настоящий момент за пределами России. Санчес сам объездил все места, о которых пишет.

    Автор Лев Масиель Санчес подключится к презентации онлайн (он живет в Мехико), архитектор Сергей Безверхий, выполнивший иллюстрации к изданию, расскажет об их преимуществах перед привычными фотографиями, а историк архитектуры Вадим Басс остановится на периодах историзма и модерна.

    Начало в 19:30. Вход по регистрации

    16+

    Фото: individuum.ru/

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