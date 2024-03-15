Юный бородач освоился в Москве и с удовольствием ест крыс

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Московский зоопарк 15 марта показал нового обитателя. Это бородач, он же ягнятник. На самом деле он весьма юн, ему чуть меньше года, хотя в размере почти сравнялся со взрослыми птицами своего вида. Главное, чем он отличается от старших сородичей, — юношеское оперение более тёмного окраса.



«Пол бородача еще неизвестен — в его определении пока нет необходимости. Скорее всего, он будет выявлен в ходе общей диспансеризации хищных птиц осенью», — рассказывают в зоопарке.



Подрастающий птенец прибыл в столицу из зоопарка Алма-Аты в конце 2023 года и быстро адаптировался в новом доме. Первые несколько часов у него случились небольшие стычки с соседями, потому что он пока еще не знал границ их территорий. К счастью, обошлось без серьёзных последствий, и сейчас вся группа хищных птиц живёт мирно. А бородач даже подходит к еде первым, ему никто не мешает. Он, как и крупные падальщики, ест отборное мясо, в основном говядину, крыс и т. д. Специально для него готовят рубленые говяжьи ребра: только бородачи умеют переваривать проглоченные мелкие кости.



«Бородач особенно любит принимать участие в уникальном обогащении среды для хищных птиц-падальщиков, когда им дважды в неделю предлагают особенно крупные куски мяса, напоминающие туши, которые они ищут в дикой природе», — отмечают в зоопарке.

