Теплоэнергетики охладят батареи петербуржцев с приходом весенней погоды

С наступлением весны ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к плавному снижению параметров подачи теплоносителя в жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом 15 марта рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятий.
Там напомнили, что при изменении среднесуточной температуры воздуха на один градус температура теплоносителя в среднем повышается или понижается на 3 градуса. Чтобы избежать резкого изменения нагрузок на трубопроводы и оборудование, регулировка режимов ведется плавно и заблаговременно. Корректировка подачи тепла и горячей воды потребителям производится под контролем диспетчерских служб предприятий.
Стоить учесть, что предприятия подают теплоноситель до границ балансовой принадлежности (до ввода в дом). Если жители отмечают недостаточный или избыточный уровень отопления, им необходимо обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы.
В последние дни погода в Петербурге ставит рекорды. Температура в городе уже несколько дней превышает норму, хотя дневной показатель 15 марта 2015 года перекрыть не удастся: он был слишком высоким (плюс 11,6 градуса). Тем не менее сегодняшние сутки в Петербурге станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года благодаря ночной температуре, которая составила сегодня 4,5 градуса.