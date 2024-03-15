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    Теплоэнергетики охладят батареи петербуржцев с приходом весенней погоды

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    11 комментариев

    С наступлением весны ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к плавному снижению параметров подачи теплоносителя в жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом 15 марта рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятий.

    Там напомнили, что при изменении среднесуточной температуры воздуха на один градус температура теплоносителя в среднем повышается или понижается на 3 градуса. Чтобы избежать резкого изменения нагрузок на трубопроводы и оборудование, регулировка режимов ведется плавно и заблаговременно. Корректировка подачи тепла и горячей воды потребителям производится под контролем диспетчерских служб предприятий.

    Стоить учесть, что предприятия подают теплоноситель до границ балансовой принадлежности (до ввода в дом). Если жители отмечают недостаточный или избыточный уровень отопления, им необходимо обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы.

    В последние дни погода в Петербурге ставит рекорды. Температура в городе уже несколько дней превышает норму, хотя дневной показатель 15 марта 2015 года перекрыть не удастся: он был слишком высоким (плюс 11,6 градуса). Тем не менее сегодняшние сутки в Петербурге станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года благодаря ночной температуре, которая составила сегодня 4,5 градуса.

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    Комментарии 11

    Мурыч15 Мар 2024 в 14:41
    У меня батареи сейчас как при минус 20. за отопление в прошлом месяце заплатил 5300 руб.
    +2−0
    Гость15 Мар 2024 в 14:30
    Теплоэнергетики охладят к петербуржцам с приходом весенней погоды
    +0−0
    27966254015 Мар 2024 в 14:27
    Ленинский пр., 92, корпус 1 уже три дня как батареи совсем холодные.
    +1−0
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