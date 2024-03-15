Теплоэнергетики охладят батареи петербуржцев с приходом весенней погоды

С наступлением весны ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к плавному снижению параметров подачи теплоносителя в жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом 15 марта рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятий.



Там напомнили, что при изменении среднесуточной температуры воздуха на один градус температура теплоносителя в среднем повышается или понижается на 3 градуса. Чтобы избежать резкого изменения нагрузок на трубопроводы и оборудование, регулировка режимов ведется плавно и заблаговременно. Корректировка подачи тепла и горячей воды потребителям производится под контролем диспетчерских служб предприятий.