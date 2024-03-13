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    180-летие Римского-Корсакова отметят бесплатным музеем и концертами в филармонии и Исаакии

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    С 15 по 18 марта в Петербурге пройдет Международный фестиваль «День Римского-Корсакова». Он приурочен к 180-летию со дня рождения композитора, написавшего оперы «Садко» и «Снегурочка», «Псковитянка» и «Сказка о царе Салтане», симфоническую поэму «Шехерезада» и многие другие сочинения, сформировавшие славу русской музыки.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Послушать его произведения можно будет в Большом зале филармонии. 15 марта там прозвучит симфоническая сюита Римского-Корсакова «Антар», а вместе с ней — сюита из балета «Жар-птица» самого талантливого ученика Римского-Корсакова — Игоря Стравинского. Также в программе — рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова, чьей музыкой Римский-Корсаков первым продирижировал. Программу (6+) исполнит Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Андрея Аниханова, солист — победитель конкурса имени Чайковского Сергей Давыдченко. Начало в 20:00.

    В этот же день — 15 марта — в Исаакиевском соборе выступит Концертный хор Санкт-Петербурга, в программе — русская хоровая миниатюра (6+), начало в 20:00.

    16–17 марта в Шереметевском дворце и Музее-квартире Римского-Корсакова пройдет музыкальный марафон из восьми концертов. Выступать будут: квартет мандолин «Фейерверк», Адмиралтейский квартет саксофонов, Камерный хор «Глория», солисты «Петербург-концерта», заслуженная артистка России Галина Сидоренко, солист Мариинского театра Владимир Феляуэр, солист театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Сергей Алещенко, солистка Мариинского театра Екатерина Шиманович и другие. С программой марафона можно ознакомиться на сайте музея.

    Музыка зазвучит даже в метрополитене, где концерт пройдет 18 марта на станции «Достоевская».

    Ну и кроме того, в рамках фестиваля Музей-квартира Римского-Корсакова проведет акцию — желающие смогут получить бесплатные билеты в музей с 13 марта по 7 апреля. Регистрация осуществляется на странице https://museumteatr.timepad.ru/event/2810225/, билеты выкладывают постепенно: например, на неделю с 20 по 24 марта их выложат 17 марта.

    Фото: предоставлено организаторами

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    Комментарии 1

    Гость15 Мар 2024 в 01:20
    а я пойду на ДДТ.
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