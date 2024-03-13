180-летие Римского-Корсакова отметят бесплатным музеем и концертами в филармонии и Исаакии

С 15 по 18 марта в Петербурге пройдет Международный фестиваль «День Римского-Корсакова». Он приурочен к
Послушать его произведения можно будет в Большом зале филармонии. 15 марта там прозвучит симфоническая сюита Римского-Корсакова «Антар», а вместе с ней — сюита из балета «Жар-птица» самого талантливого ученика Римского-Корсакова — Игоря Стравинского. Также в программе — рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова, чьей музыкой Римский-Корсаков первым продирижировал. Программу (
В этот же день — 15 марта — в Исаакиевском соборе выступит Концертный хор Санкт-Петербурга, в программе — русская хоровая миниатюра (
16–17 марта в Шереметевском дворце и Музее-квартире Римского-Корсакова пройдет музыкальный марафон из восьми концертов. Выступать будут: квартет мандолин «Фейерверк», Адмиралтейский квартет саксофонов, Камерный хор «Глория», солисты «Петербург-концерта», заслуженная артистка России Галина Сидоренко, солист Мариинского театра Владимир Феляуэр, солист театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Сергей Алещенко, солистка Мариинского театра Екатерина Шиманович и другие. С программой марафона можно ознакомиться на сайте музея.
Музыка зазвучит даже в метрополитене, где концерт пройдет 18 марта на станции «Достоевская».
Ну и кроме того, в рамках фестиваля Музей-квартира Римского-Корсакова проведет акцию — желающие смогут получить бесплатные билеты в музей с 13 марта по 7 апреля. Регистрация осуществляется на странице https://museumteatr.timepad.ru/event/2810225/, билеты выкладывают постепенно: например, на неделю с 20 по 24 марта их выложат 17 марта.