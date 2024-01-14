«Ласточка» застряла по дороге из Новгорода в Петербург. Пассажиры сменили транспорт

Электропоезд «Ласточка» сообщением Великий Новгород — Санкт-Петербург 14 января остановился на 45 минут из-за технической неисправности на перегоне Торфяное — Чудово. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
«В настоящее время в Санкт-Петербург пассажиры следуют в другом поезде», — говорится в сообщении.
Прокуратура в связи с задержкой поезда организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям локомотивной бригады, при наличии оснований примет меры реагирования», — отмечают в ведомстве.