Лава от вулкана в Исландии начала жечь дома

Лава в исландском городе Гриндавик к вечеру 14 января достигла домов. Как сообщает телекомпания RUV, сгорели уже три здания. Большую часть лавы удержали и направили в сторону защитные барьеры.
Автор: youtube.com/theindependent
Электрическая инфраструктура и трубы отопления повреждены как из-за землетрясений, так и из-за потоков лавы. Есть информация о том, что в ловушку попали овцы.
Автор: youtube.com/IcelandExplorer
Напомним, сегодня началось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес на юге Исландии, недалеко от города Гриндавик. Всех жителей ночью успели эвакуировать, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Несколько камер фиксируют происходящее в реальном времени.
Автор: youtube.com/Amber Journey
По данным Норвежского метеорологического агентства, трещина пока не меняется. На прошлой неделе в трещину упал житель города, передаёт RUV.