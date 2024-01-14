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    Лава от вулкана в Исландии начала жечь дома

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    Лава в исландском городе Гриндавик к вечеру 14 января достигла домов. Как сообщает телекомпания RUV, сгорели уже три здания. Большую часть лавы удержали и направили в сторону защитные барьеры.

    Автор: youtube.com/theindependent

    Электрическая инфраструктура и трубы отопления повреждены как из-за землетрясений, так и из-за потоков лавы. Есть информация о том, что в ловушку попали овцы.

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    Автор: youtube.com/IcelandExplorer

    Напомним, сегодня началось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес на юге Исландии, недалеко от города Гриндавик. Всех жителей ночью успели эвакуировать, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Несколько камер фиксируют происходящее в реальном времени.

    Автор: youtube.com/Amber Journey

    По данным Норвежского метеорологического агентства, трещина пока не меняется. На прошлой неделе в трещину упал житель города, передаёт RUV.

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