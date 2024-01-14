Всё еще хотите в Исландию? Онлайн-трансляции извержения, из-за которого жители целого города могут стать бездомными

На полуострове Рейкьянес на юге Исландии, недалеко от города Гриндавик, 14 января началось извержение вулкана. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, всех жителей ночью успели эвакуировать. Город частично обесточен. Несколько камер фиксируют происходящее в реальном времени.
Автор: youtube.com / Dr AstroGeoTech (Hertfordshire Allotment Life)
«Извержение началось к северу от Гриндавика», — цитирует РИА Новости сообщение местного телеканала RUV.
Автор: youtube.com / ruvohf
Открывшаяся в земле трещина расширяется. Лава подбирается к домам.
Автор: youtube.com / ruvohf
Экстренные службы отправили вертолеты, чтобы определить точное место извержения и оценить уровень опасности.
Автор: youtube.com / mbl.is
В ноябре жителей Гриндавика также эвакуировали из-за опасности выхода на поверхность лавы: после серии землетрясений под городом скопилось большое количество магмы.
В Исландии находятся сразу несколько горно-вулканических систем и активные вулканы. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к масштабным проблемам с авиасообщением. Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный в 7 километрах от Гриндавика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, а 19 марта 2021 года начал извергаться и продолжал это делать в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.