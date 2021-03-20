На полуострове Рейкьянес (Исландия) в Северной Атлантике началось извержение вулкана Fagradalsfjall (Фаградальсфьядль), что в переводе с исландского означает «гора прекрасной долины». Об этом 20 марта с места событий сообщает корреспондент «Фонтанки». Официально извержение началось накануне, 19 марта, в 20:45 по Гринвичу (23:45 по московскому времени) и продолжается до сих пор.



Происшествие было спровоцировано глобальными процессами в земной коре. Из-за расхождения Североамериканской и Евразийской тектонических плит между ними образовались пустоты, которые стали заполняться магмой. Геологический процесс начался ещё в марте 2020 года, однако вулкану, который не извергался последние 800 лет, понадобилось около 12 месяцев, чтобы «проснуться». Заполнение подземных пустот магмой сопровождалось землетрясениями магнитудой до 5,7 балла. С начала марта 2021 года в Исландии произошло более 30 тысяч землетрясений.