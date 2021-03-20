На полуострове Рейкьянес (Исландия) в Северной Атлантике началось извержение вулкана Fagradalsfjall (Фаградальсфьядль), что в переводе с исландского означает «гора прекрасной долины». Об этом 20 марта с места событий сообщает корреспондент «Фонтанки». Официально извержение началось накануне, 19 марта, в 20:45 по Гринвичу (23:45 по московскому времени) и продолжается до сих пор.
Происшествие было спровоцировано глобальными процессами в земной коре. Из-за расхождения Североамериканской и Евразийской тектонических плит между ними образовались пустоты, которые стали заполняться магмой. Геологический процесс начался ещё в марте 2020 года, однако вулкану, который не извергался последние 800 лет, понадобилось около 12 месяцев, чтобы «проснуться». Заполнение подземных пустот магмой сопровождалось землетрясениями магнитудой до 5,7 балла. С начала марта 2021 года в Исландии произошло более 30 тысяч землетрясений.
Вечером 19 марта магма наконец-то нашла путь на поверхность. Исландцы были готовы к этому, опасную зону оцепили за неделю до начала извержения. Больше всего опасений было, что облако вулканического пепла может повлиять на работу главного международного аэропорта Исландии в Кефлавике. Однако, как и прогнозировалось, выброс пепла оказался минимальным. К тому же ветер сразу начал относить его в противоположную от аэропорта сторону. Поэтому режим работы воздушной гавани не изменился. Первый самолёт Icelabdair, приземлившийся с грузом из США, прибыл спустя час после начала извержения. Следом за ним прилетел самолёт WizzAir с пассажирами из Польши. Согласно изменённым после извержения в 2010 году вулкана Эйяфьятлайокутль процедурам, власти имеют право лишь уведомить пользователей воздушного пространства об извержении, однако решение о выполнении рейсов принимают сами авиакомпании.
Экстренные службы Исландии продолжают наблюдение за извержением с воздуха. Вечером 19 марта и утром 20 марта исландские вулканологи совершили облёт места происшествия на вертолёте береговой охраны Исландии. Учёные заключили, что опасности для местных жителей нет. Лава движется в южном направлении, на её пути нет жилых поселений и построек.