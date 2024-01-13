«Холоп 2» собрал в прокате более 3 млрд рублей

Российский фильм «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко с 1 по 13 января 2024 года собрал в прокате более 3 млрд рублей. Это следует из данных, опубликованных в ЕАИС Фонда кино.



Картина за неполные 13 дней собрала 3 млрд 4 млн 217 тысяч рублей. Из них 315 млн рублей — в день премьеры, и 2,63 млрд рублей — в первый уикенд после запуска показа.



«Фонтанка» подробно рассказывала о фильме.

Таким образом картина стала четвертой картиной в российском прокате, которая смогла собрать более 3 миллиардов рублей. Лидером до сих пор является «Чебурашка» с 6,8 млрд. На втором месте «Аватар» и его 3,517 млрд. Третий — «Холоп» с 3,1 млрд.

