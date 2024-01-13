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    «Холоп 2» собрал в прокате более 3 млрд рублей

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    Российский фильм «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко с 1 по 13 января 2024 года собрал в прокате более 3 млрд рублей. Это следует из данных, опубликованных в ЕАИС Фонда кино.

    Картина за неполные 13 дней собрала 3 млрд 4 млн 217 тысяч рублей. Из них 315 млн рублей — в день премьеры, и 2,63 млрд рублей — в первый уикенд после запуска показа.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о фильме.

    Таким образом картина стала четвертой картиной в российском прокате, которая смогла собрать более 3 миллиардов рублей. Лидером до сих пор является «Чебурашка» с 6,8 млрд. На втором месте «Аватар» и его 3,517 млрд. Третий — «Холоп» с 3,1 млрд.

    «Холоп 2» — продолжение кассового хита 2019 года о прогрессивном методе педагогического воздействия на избалованных великовозрастных детей, которых богатые родители понарошку отправляют в мрачное историческое «прошлое». В первый раз герой Милоша Биковича, сын бизнесмена Гриша, попадал в 1860-й в статусе крепостного крестьянина, теперь Аглая Тарасова играет дочку федеральной чиновницы Катю, вместо двухлетней отсидки оказавшуюся в 1812-м.

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