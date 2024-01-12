ЧП продлило остановку электрички на «Ленинском проспекте»: из-под платформы доставали человека

Человек пострадал на железнодорожной станции в Петербурге днем 12 января. По словам очевидца, он упал, когда к станции подъезжала электричка.



В 15:50 на участке Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги произошло травмирование человека, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД. Локомотивная бригада оперативно вызвала на место медиков. Пришедшая на станцию в этот момент электричка была задержана на 15 минут, далее она отправилась по расписанию. Причины произошедшего устанавливают.

Как уточняет читатель «Фонтанки», ЧП случилось на станции «Ленинский проспект», из-за чего электричка 7223, следующая маршрутом Петербург — Калище, остановилась в середине платформы и простояла так более 10 минут. «Насколько я понимаю: человек упал перед поездом, потом поезд стоял какое-то время, потом доехал до начала платформы, и по связи просили охрану помочь достать человека из-под платформы. Видимо он смог туда самостоятельно перебраться как-то», — рассказал очевидец.