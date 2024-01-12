    Сейчас

    -15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -15˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -18

    0 м/с, штиль

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.78eur97.54

    Над Петербургом видели столбы света

    2410
    8 комментариев

    Оптическое явление, похожее на световые столбы, наблюдали ночью 12 января в Петербурге читатели «Фонтанки».

    «Даже в центре Петербурга с Таврической при засвеченном городскими огнями свете хорошо видны световые столбы», — рассказывает читательница Алена.

    Фото: читательница «Фонтанки» Алена
    ПоделитьсяПоделиться

    Похожие кадры сделал в центре города ещё один читатель «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться

    Световые столбы возникают при отражении света от ярких источников от плоских кристаллов льда в воздухе. Их часто видят в морозные ночи, например, очень яркие столбы были в Петербурге и Ленобласти в Рождественскую ночь.

    Фото: читательница «Фонтанки» Алена

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Световые столбыОптические явления
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close