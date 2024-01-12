Над Петербургом видели столбы света

Оптическое явление, похожее на световые столбы, наблюдали ночью 12 января в Петербурге читатели «Фонтанки».
«Даже в центре Петербурга с Таврической при засвеченном городскими огнями свете хорошо видны световые столбы», — рассказывает читательница Алена.
Похожие кадры сделал в центре города ещё один читатель «Фонтанки».
Световые столбы возникают при отражении света от ярких источников от плоских кристаллов льда в воздухе. Их часто видят в морозные ночи, например, очень яркие столбы были в Петербурге и Ленобласти в Рождественскую ночь.