В отношении псковского правозащитника возбудили уголовное дело по иноагентской статье. Это второй случай в России

Уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждено в отношении правозащитника Владимира Жилинского* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Он давно уехал из страны.
О возбуждении дела сам Жилинский сообщил 11 января изданию «Псковская губерния». Следователи могут принять решение о возбуждении, если в течение года иноагента минимум дважды штрафовали за то же уклонение, но по статье КоАП. Как правило, это случаи, когда внесенный в реестр гражданин не маркирует распространяемые им сообщения. Статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Жилинский был псковским координатором также признанного иноагентом движения «Голос»*, оно занималось наблюдением на выборах.
Первое уголовное дело по статье об уклонении об обязанностей иноагента было возбуждено год назад в отношении Артема Важенкова* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Он также был координатором «Голоса», но в Тверской области.
* Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.