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    В отношении псковского правозащитника возбудили уголовное дело по иноагентской статье. Это второй случай в России

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    Уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждено в отношении правозащитника Владимира Жилинского* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Он давно уехал из страны.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ЖИЛИНСКИМ ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ либо касается деятельности иностранного агента ЖИЛИНСКОГО ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

    О возбуждении дела сам Жилинский сообщил 11 января изданию «Псковская губерния». Следователи могут принять решение о возбуждении, если в течение года иноагента минимум дважды штрафовали за то же уклонение, но по статье КоАП. Как правило, это случаи, когда внесенный в реестр гражданин не маркирует распространяемые им сообщения. Статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

    Жилинский был псковским координатором также признанного иноагентом движения «Голос»*, оно занималось наблюдением на выборах.

    Первое уголовное дело по статье об уклонении об обязанностей иноагента было возбуждено год назад в отношении Артема Важенкова* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Он также был координатором «Голоса», но в Тверской области.

    * Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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    Псков
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