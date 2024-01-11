В Финляндии планируют закрыть школу, где больше 20 лет преподают русский язык и культуру

Власти планируют закрыть школу в Восточной Финляндии, где преподают на русском языке. Так хотят сократить бюджетные траты.



Инициаторами закрытия учреждения выступили муниципалитеты-учредители: Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта, пишет Yle. Издание уточняет, что в городах сокращается количество детей, поэтому назрела необходимость реформирования школьной сети. Так, Лаппеенранта сэкономила бы более миллиона евро в случае ликвидации учреждения.

Предполагается, что учащиеся школы Восточной Финляндии перейдут в другие заведения, где будет обеспечено преподавание русского языка.