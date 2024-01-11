    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -12

    3 м/с, сев

    762мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.78eur97.54

    В Финляндии планируют закрыть школу, где больше 20 лет преподают русский язык и культуру

    5164
    158 комментариев

    Власти планируют закрыть школу в Восточной Финляндии, где преподают на русском языке. Так хотят сократить бюджетные траты.

    Инициаторами закрытия учреждения выступили муниципалитеты-учредители: Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта, пишет Yle. Издание уточняет, что в городах сокращается количество детей, поэтому назрела необходимость реформирования школьной сети. Так, Лаппеенранта сэкономила бы более миллиона евро в случае ликвидации учреждения.

    Предполагается, что учащиеся школы Восточной Финляндии перейдут в другие заведения, где будет обеспечено преподавание русского языка.

    В распоряжении «Фонтанки» есть письмо от директора школы, направленное родителям. В нём говорится, что информация о закрытии стала «полной неожиданностью и шоком для руководства». Предварительных разговоров о таком решении не было. Следующий учебный год для школы должен стать последним.

    Школа Восточной Финляндии основана в 1997 году. На сайте учреждения говорится, что это единая система, в которой русский язык и культура присутствуют в повседневной школьной жизни, начиная с подготовительной группы и включая гимназию. Школа функционирует в трёх городах: в Иматре, в Йоэнсуу и в Лаппеенранте. В одном филиале школы учится около 200 учеников.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Россия Финляндия
    ЛАЙК16
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ19

    Комментарии 158

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    158
    close