Не хочешь — заварим. В Петербурге радикально расселяют опасный дом

Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После обрушения флигеля на Гороховой, в котором чудом никто не пострадал, чиновники решили подходить к расселению опасных домов творчески. Но признать здание аварийным целиком, хотя там и на лестнице-то опасно, не готовы.



Немногочисленные жители четырехэтажного дома № 71А по Садовой улице обнаружили на двери парадной (а это дворовый флигель с одним входом) объявление: «В связи с аварийным состоянием строительных конструкций жилые помещения в вашем доме признаны непригодными для проживания. Нахождение в помещениях (жилых и нежилых), а также на лестничной клетке представляет опасность, в связи с чем 12.01.2024 планируется мероприятие по закрытию (консервации) парадной». Ниже — приписка, что администрация Адмиралтейского района «готова оказать содействие в получении временного жилья из маневренного фонда района».



Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В самой парадной аналогичные объявления уже несколько дней на каждой двери, некоторые из них уже опечатаны. Двери корреспонденту открыли только в двух на последнем этаже. В одной расположена мастерская художника Николая Томарева, в которой он работает уже 32 года. Помещение снимает по субаренде от Союза художников. Он рассказал «Фонтанке», что коммунальщики начали приходить с требованием покинуть помещения после обрушения дома на Гороховой улице в декабре 2023 года. C утра 11 января в квартиры стучались уже настойчивее и даже грозили заварить двери, добавил собеседник.



По словам художника, никаких документов об аварийном состоянии дома визитеры ему не показывали — хотя он просил. «Я вчера ходил в «Союз [художников]», выяснял... Оказывается, никаких бумаг о разрушении не было», — добавил Томарев. Он дал номер некоего «начальника по выселению», который знал о ситуации. Приложение GetContact знает этого абонента как Сергея Владимировича Яковлева, однако он, услышав вопрос, повесил трубку.



Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Также дверь журналисту «Фонтанки» открыла и соседка Николая — Елена, она дворник. Женщина подтвердила, что идет расселение, и рассказала, что им альтернативное жилье обещал предоставить ЖКС № 1 Адмиралтейского района. Когда это произойдет, Елена переедет.

На углу дома — несколько трещин. Николай пояснил, что на них стоят маячки и никаких изменений в их состоянии в последнее время не было. Он предположил, что чиновникам просто пришел приказ расселить флигель после обрушения на Гороховой, а то «не дай бог».

Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В парадной видно, что свет горел еще в двух квартирах, но дверь никто не открыл. Как минимум, одна из дверей уже заварена.

Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Коммунальщики, которые убирали снег во дворе, рассказали, что во всей парадной остались две квартиры, которые еще не выехали. Николай говорит, что на самом деле оставшихся больше.

Флигель дома на Гороховой, 73, обрушился в ночь на 20 декабря. Внутри никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. При этом глава Адмиралтейского района, а позже и губернатор Петербурга заявили, что последнего жителя выселили лишь за день до этого. Представители этой семьи рассказали «Фонтанке», почему их не устраивал маневренный жилой фонд, который им предлагали, а также почему, несмотря на экспертизу 2020 года, весь дом не был признан аварийным.

То, что дом 71А по Садовой улице в целом не в порядке, не новость. Три квартиры расселили — не соврать — еще в 1990 году, так сообщили «Фонтанке» в районной администрации. «Ленжилниипроект» в 2015 году провел обследование и нашел аварийные деревянные перекрытия в одной из квартир, в 2019 году ее признали непригодной для проживания. В 2022 году фонд капремонта заключил договор с компанией «Листра» на устранение аварийного состояния строительных конструкций в доме, стоимость оценили в 27 млн рублей, однако уже в декабре контракт расторгли. Как это часто бывает с аварийными планами, подрядчик просто не дождался, когда жильцы обеспечат доступ в квартиры.



Где одна — там и 13. В начале 2023-го на одну из многочисленных жалоб жителей (насчет облупленного фасада) районная администрация прямо отвечала: «Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества дома, в том числе фасада, в настоящее время нецелесообразно, так как в доме расположено 20 квартир, 13 из которых подлежат капитальному ремонту в связи с аварийным состоянием строительных конструкций (в аварийном состоянии находятся межэтажные перекрытия, а также некоторые участки чердачного перекрытия)». Тогда же в квартиры начали приходить уведомления о планируемом ремонте с просьбой — обеспечить доступ в жилье, чтобы провести работы.



При этом район еще год назад подчеркивал: «Ситуация не является аварийной, управляющей компанией осуществляется поддерживающий ремонт. В случае неисполнения уведомлений в отношении собственников будут поданы исковые заявления для выселения в судебном порядке». Такие были: в апреле районное жилагентство подало-таки иск в Октябрьский районный суд «на собственников помещений, не предоставивших доступ». Там заявление не приняли, решив, что вопрос направлен не по адресу.



К середине 2023-го речь, конечно, шла уже далеко не только о перекрытиях. По данным «Фонтанки», заключение представила компания «Стройпроект» — и там значились аварийные фундаменты по дворовой секции А1. Но флигель по-прежнему не признавали аварийным целиком и подлежащим сносу или реконструкции. Ровно так же дело обстояло и с разрушенным в итоге зданием на Гороховой, где жители были уверены: безнадежный статус ему не дают, чтобы не пускать корпус под снос и не покупать обитателям новое жилье.



На Садовой есть аргумент: треть квартир вроде бы в порядке, насколько это возможно с аварийными фундаментами и опасной лестницей. Чтобы весь дом признать обреченным и подлежащим расселению или реконструкции, требуется решение городской межведомственной комиссии, по итогам соответствующего обследования. И в фонде капремонта «Фонтанке» подтвердили, что такое обследование должно пройти до марта 2024 года. Если специализированная организация решит, что весь флигель дышит на ладан — это уже не дело фонда, все масштабнее.



А вот в районной администрации «Фонтанке» сообщили, что флигель на Садовой собираются внести в краткосрочный план капремонта (по аварийным конструкциям), в жилком документы уже ушли. То есть план — отремонтировать и вернуть всех назад. Прямо сейчас здание и не в плане капремонта, и не в списке аварийных. Просто пустое стоит.



В жилищном комитете «Фонтанке» сообщили, что ожидается совместный выезд и обследование дома, только после этого можно будет сказать, что его ждет. Со стороны картина складывается такая: в 2022 году флигель еще можно было «откапиталить», но обеспечить доступ в квартиры администрация не смогла; в начале 2024-го жильцов уже спешно выселяют под разговоры о заваривании дверей, хотя даже никакого решения не принято.



Напомним, дом на Гороховой тоже собирались лечить, и без эвтаназии. Но там наступила безвременная гибель — к счастью, только самого здания и имущества жильцов. Полагаться на удачу снова в администрации, судя по всему, не готовы, отсюда настойчивость в выселении и заваривание дверей. Художника Николая, несмотря на его настрой, к вечеру 11 января уже вывезли из дома — в маневренный фонд на Киевской. Всего, как говорят в районе, такое временное жилье предоставили 9 семьям (30 человек). Там подтвердили, что с 12 января вход в парадную на Садовой будет ограничен.



Ирина Корбат, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»