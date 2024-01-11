Медведев заявил, что попытки уничтожить пусковые установки в России станут основанием для применения ядерного оружия

Про основание для применения Россией ядерного оружия напомнил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Им станут попытки уничтожения пусковых установок в России посредством западных ракет, написал он 11 января в телеграм-канале.
По словам Медведева, такая ситуация попадает под действие пункта 19 «Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания», в котором говорится об «агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».
Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования ядерного оружия против такого государства, добавил Медведев.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс работает эффективно, что подтверждает серия недавних результативных ударов по военным объектам на Украине. По словам Медведева, для нанесения ударов использовались «разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного».