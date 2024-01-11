Медведев заявил, что попытки уничтожить пусковые установки в России станут основанием для применения ядерного оружия

Про основание для применения Россией ядерного оружия напомнил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Им станут попытки уничтожения пусковых установок в России посредством западных ракет, написал он 11 января в телеграм-канале.



По словам Медведева, такая ситуация попадает под действие пункта 19 «Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания», в котором говорится об «агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

