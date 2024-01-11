Юрия Соломина похоронят там, где он хотел

Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным состоится в понедельник, 15 января , в 11 часов утра. Похоронят его на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает RT со ссылкой на директора Государственного академического Малого театра Тамару Михайлову.



«Похороны на Троекуровском кладбище, будет похоронен со своей женой, это было его желание», — сказала Михайлова.

