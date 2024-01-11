Юрия Соломина похоронят там, где он хотел

Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным состоится в понедельник,
«Похороны на Троекуровском кладбище, будет похоронен со своей женой, это было его желание», — сказала Михайлова.
По данным RT, Юрий Соломин скончался
По словам источника ТАСС, только вчера актёра выписали из больницы после инсульта.
Юрий Соломин — народный артист СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», был художественным руководителем Государственного академического Малого театра. Снимался во многих фильмах, в том числе: «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь». Старший брат актера Виталия Соломина, умершего в 2002 году.
Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В 2022 году наша коллега из издания «Чита.Ру» взяла у него интервью. Читайте его на «Фонтанке».