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    Юрия Соломина похоронят там, где он хотел

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    Фото: Олег Фёдоров
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    Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным состоится в понедельник, 15 января, в 11 часов утра. Похоронят его на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает RT со ссылкой на директора Государственного академического Малого театра Тамару Михайлову.

    «Похороны на Троекуровском кладбище, будет похоронен со своей женой, это было его желание», — сказала Михайлова.

    По данным RT, Юрий Соломин скончался 11 января во сне. Ему было 88 лет.

    По словам источника ТАСС, только вчера актёра выписали из больницы после инсульта.

    Юрий Соломин — народный артист СССР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», был художественным руководителем Государственного академического Малого театра. Снимался во многих фильмах, в том числе: «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь». Старший брат актера Виталия Соломина, умершего в 2002 году.

    Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В 2022 году наша коллега из издания «Чита.Ру» взяла у него интервью. Читайте его на «Фонтанке».

    Фото: Олег Фёдоров

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    Юрий СоломинУмер артист
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