Росприроднадзор рассказал, как себя вести и чего опасаться при встрече с зайцем в городе

Фото: читательница «Фонтанки» Наталья Поделиться Поделиться





После публикации видео с зайцем у одной из петербургских школ, которым поделилась накануне читательница «Фонтанки», Росприроднадзор объяснил, что делать, если встретили косого в городских условиях. В том числе, в ведомстве рассказали об особенности животного, которую стоит учитывать водителям.

У зайцев сильные задние лапы с острыми и длинными когтями, отмечают 11 января в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Поэтому не стоит пытаться поймать животное и пытаться самостоятельно оказать ему помощь. Также не нужно докучать зверьку вниманием, ведь он оказался в чужой для себя среде.

Водителям при встрече с зайцем на дороге стоит учитывать, что в темное время суток, попав в световой пучок фар, он не может выбраться из него самостоятельно. Глаза у зайцев расположены по бокам головы, поэтому, оказавшись на световой дорожке, животное видит по бокам только темноту, которую воспринимает как стену. Ослепленный и напуганный, в свете фар заяц продолжит делать то, что делал до этого: бежать, если бежал, стоять на месте, если стоял. Поэтому не стоит ожидать, что при виде машины косой уйдет с проезжей части. Если дорожная ситуация позволяет, лучше остановиться и приглушить свет фар, чтобы дать зайцу убежать.

Зайца накануне заметили возле школы №23 Невского района Петербурга. По словам читательницы, бегает он вокруг учебного заведения не первый день. В Росприроднадзоре отмечают, что в появлении диких животных в городской среде нет ничего удивительного, это объясняется тем, что жилая застройка подступает к местам их обитания, и звери могут принять город за часть леса. Петербуржцы больше привыкли встречать в городе лис, но и зайцы забегают не впервые. В ноябре 2022 года одного заметили у станции метро «Звездная», а в апреле 2023 года — у метро «Бухарестская». Еще один зимой 2022 года полмесяца бегал прямо по центру города, попав на камеры Летнего сада и объев саженцы петровского дуба. В итоге русака изловили и переместили в более естественную среду обитания.