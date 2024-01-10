Первый и ключевой транш со стороны ГУП «ТЭК» в рамках покупки «Теплосети Санкт-Петербурга» прошел. ТГК-1 говорила, что это условие формальной смены владельца.
Информацию о транше от ГУП «ТЭК» в адрес ТГК-1 «Фонтанке» 10 января подтвердили два осведомленных источника. По их словам, некоторое время уйдет на корпоративные процедуры. Однако ранее ТГК-1 сообщала, что «по условиям договора пакет акций перейдет во владение новому собственнику после оплаты первой части платежа».
Договор о продаже 60,51% уставного капитала «Теплосети Санкт-Петербурга» газпромовская ТГК-1 и городское ГУП «ТЭК» подписали в конце прошлого года. Остальные акции компании и так уже принадлежат Петербургу — через «ТЭК» и комитет имущественных отношений. Сумма сделки составила 6 млрд рублей, но оплата пойдет в рассрочку в течение 6 лет.
Подробнее о многолетней истории выкупа «Теплосети» городом у «Газпрома» — читайте здесь.
За «Теплосеть Санкт-Петербурга» заплатили. Это означает смену собственника
Первый и ключевой транш со стороны ГУП «ТЭК» в рамках покупки «Теплосети Санкт-Петербурга» прошел. ТГК-1 говорила, что это условие формальной смены владельца.
Эпопея с передачей «Теплосети Санкт-Петербурга» городу длится годами. По мере многочисленных попыток решить этот вопрос предлагалась различная форма выкупа (включая обмен на генерирующие активы ТЭК) и стоимость (включая 1 рубль, по предложению бывшего спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова). В 2014 году звучала нынешняя стоимость — 6 млрд рублей, и «Фонтанка» писала, что именно к этой цифре могут вернуться теперь.
Главная идея — перевести под контроль города все теплосетевые активы Петербурга (у «Теплосети» 700 км магистральных трубопроводов и около 1 800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати районах — плюс Всеволожский район Ленобласти; она обеспечивает передачу половины теплоэнергии в городе). Смольный радикально не устраивали темпы работ по реконструкции газпромовской теплосети и размер инвестиционной программы. Поэтому с 2019 года бюджет начал инвестировать в эту программу, параллельно выкупая долю «ТГК-1». К освоению этих инвестиций возникали вопросы у Контрольно-счетной палаты, и на 2023 год средств на эти цели уже не закладывали — именно тогда стало известно, что от поступательного выкупа решено перейти к одномоментному.