За «Теплосеть Санкт-Петербурга» заплатили. Это означает смену собственника

Эпопея с передачей «Теплосети Санкт-Петербурга» городу длится годами. По мере многочисленных попыток решить этот вопрос предлагалась различная форма выкупа (включая обмен на генерирующие активы ТЭК) и стоимость (включая 1 рубль, по предложению бывшего спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова). В 2014 году звучала нынешняя стоимость — 6 млрд рублей, и «Фонтанка» писала, что именно к этой цифре могут вернуться теперь.



Главная идея — перевести под контроль города все теплосетевые активы Петербурга (у «Теплосети» 700 км магистральных трубопроводов и около 1 800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати районах — плюс Всеволожский район Ленобласти; она обеспечивает передачу половины теплоэнергии в городе). Смольный радикально не устраивали темпы работ по реконструкции газпромовской теплосети и размер инвестиционной программы. Поэтому с 2019 года бюджет начал инвестировать в эту программу, параллельно выкупая долю «ТГК-1». К освоению этих инвестиций возникали вопросы у Контрольно-счетной палаты, и на 2023 год средств на эти цели уже не закладывали — именно тогда стало известно, что от поступательного выкупа решено перейти к одномоментному.