В Домбае встала канатная дорога. Спасатели вручную снимали туристов

Линия канатно-кресельной дороги остановилась в поселке Домбай Карачаево-Черкесии. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей.
Как сообщает МЧС России 10 января, сотрудники ведомства и местные спасатели спустили вниз 32 человека, в том числе двух детей. По данным ведомства, пострадавших нет.
Добавим, что горнолыжные подъемники Домбая — это сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3 168 метров над уровнем моря, на гору Мусса-Ачитара.
Накануне кабина канатной дороги рухнула на горнолыжном курорте Хохотц в австрийском Тироле. По предварительной информации, на трос канатной дороги упало дерево, что и стало причиной ЧП. Находившиеся внутри люди выжили, но получили серьезные травмы.