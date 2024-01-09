В Австрии на канатной дороге сорвалась кабина с четырьмя лыжниками

Кабина канатной дороги рухнула на горнолыжном курорте Хохотц в австрийском Тироле. Находившиеся внутри люди выжили, но получили серьезные травмы, сообщает 9 января телеканал Oe24.



По предварительной информации, на трос канатной дороги упало дерево, что и стало причиной ЧП. С какой именно высоты упала кабина, не уточняется. Известно, что кабины дороги преодолевают около трех километров, поднимаясь на 2000 метров.



Пострадавшие лыжники — члены одной семьи. Мужчинам — дяде и племяннику — 44 года и 47 лет, детям одного из них 19 и 20 лет. С помощью вертолета всех доставили в больницу Инсбрука. Один из получивших травмы борется за жизнь в отделении интенсивной терапии в Инсбруке.

