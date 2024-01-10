Один Акобиржон и тысяча Михаилов: самые популярные и редкие имена, которые давали детям петербуржцы в 2023 году

Самым популярным женским именем для новорожденного ребенка в Петербурге в 2023 году стала София. Его получила 931 девочка. Самым популярным мужским именем стал Михаил. Так в прошлом году назвали 1 084 мальчиков. Данные 10 января приводятся на портале реестра ЗАГС.
В пятерку самых популярных мужских имен также вошли: Александр (так назвали 1 046 детей), Максим (838), Артем (792) и Лев (752). Среди самых распространенных женских — Анна (772), Мария (712), Алиса (635) и Ева (622). Интересно, что лидер «женского» рейтинга в Петербурге не меняется последние три года, а вот в «мужском» Михаил впервые за последние годы обогнал Александра. Тот удерживал лидерство в городе в 2021 и 2022 годах. В Ленинградской области, к слову, в 2023 году тоже лидируют София и Александр.
За первые 10 дней 2024 года таблица лидеров в городе изменилась. Пока самым популярным выбором петербургских родителей стали Алиса и Дмитрий.
Что касается наиболее редких имен, в прошлом году для петербургских девочек ими стали Софиябону, Тавус, Хонзадахон, Дарыяна и Лери. Среди мужских имен редко встречаются Акобиржон, Киаан-Михаил, Найдан, Александрос, Алымбек. С начала 2024 года в женский топ уже попали Яра, Фотима, Ассоль, Ясмин и Ксения, в мужской — Иса, Ариет, Темикбек, Даниэль и Радмир.
В целом по России самыми распространенными именами также стали София и Михаил. Самыми редкими для девочек — Эннелия, Ланая, Биброхима, Зауреш и Дэйя. Для мальчиков — Даниэль, Фрэд, Абдулбатин, Султан-Махмуд, Агьмад, Хуснейн.