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    Двое мужчин погибли на производстве в Петербурге, один из них работал первый день

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    За сутки в Петербурге двое мужчин погибли на производстве. Один — в Кировском, другой — в Московском районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 января.

    Во вторник в одиннадцатом часу утра в экстренные службы позвонил сотрудник одной из компаний на территории «Кировского завода». Он рассказал, что в цехе мужчину придавило металлической конструкцией. На проспект Стачек прибыл участковый. Он установил, что погибшему было 36 лет. 9 января сотрудник впервые вышел на работу в должности сварщика. От полученных травм потерпевший скончался на месте, тело направлено в морг. В СК уже возбудили дело о нарушении требований охраны труда.

    В третьем часу дня сотрудники скорой помощи зафиксировали смерть 58-летнего слесаря организации, расположенной на улице Цветочной. Было установлено, что во время работ на производстве разрушилась центрифуга, и её обломок попал в голову мужчине. От удара мужчина скончался на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    ЧП на производстве
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