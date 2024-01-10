Двое мужчин погибли на производстве в Петербурге, один из них работал первый день

За сутки в Петербурге двое мужчин погибли на производстве. Один — в Кировском, другой — в Московском районе. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 января.



Во вторник в одиннадцатом часу утра в экстренные службы позвонил сотрудник одной из компаний на территории «Кировского завода». Он рассказал, что в цехе мужчину придавило металлической конструкцией. На проспект Стачек прибыл участковый. Он установил, что погибшему было 36 лет. 9 января сотрудник впервые вышел на работу в должности сварщика. От полученных травм потерпевший скончался на месте, тело направлено в морг. В СК уже возбудили дело о нарушении требований охраны труда.

