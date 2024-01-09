Арестованный певец Шарлот написал письмо патриарху Кириллу

Певец Эдуард Шарлот, арестованный по делу о реабилитации нацизма, написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем он покаялся в содеянном и извинился, передает во вторник, 9 января, РИА Новости со ссылкой на отца исполнителя Валерия.

«Он считает это [свои действия] некоторым помутнением и извиняется перед патриархом, тем более что он крещеный. Ответа пока не поступало», — поделился отец музыканта.



Родитель отправил письмо патриарху Кириллу по просьбе певца до Нового года.



В начале декабря в Самаре суд арестовал эксцентричного певца Шарлота до 24 января 2024 года. До этого Ленинский суд Петербурга отправил музыканта в спецприемник на 13 суток. Поводом стало мелкое хулиганство у 77-го отдела полиции. Именно там сотрудник Центра «Э» зарегистрировал рапорт о найденном в интернете ролике, в котором Шарлот сжигает российский паспорт. Туда привезли его после задержания в аэропорту Пулково. Уголовные дела в отношении Шарлота возбудили по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. В основу легли ролики из соцсетей артиста.