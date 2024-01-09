Всемирный банк прогнозирует самый слабый рост мировой экономики за 30 лет

Рост мировой экономики в первой половине нынешнего десятилетия может стать самым слабым за последние 30 лет. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) о перспективах развития мировой экономики, передает во вторник, 9 января, ТАСС.
«К концу 2024 года мировая экономика установит антирекорд: темпы роста мирового ВВП в первой половине нынешнего десятилетия окажутся самыми низкими за последние 30 лет», — говорится в докладе.
В организации отметили, что ситуация в мировой экономике лучше, чем год назад, из-за снижения риска глобальной рецессии. Основную роль в этом Всемирный банк отдает «стабильности экономики США».
Однако авторы доклада считают, что нарастание геополитической напряженности может создать для мировой экономики новые угрозы «в ближайшей перспективе».
Также во Всемирном банке ожидают, что рост российского ВВП в 2024 году составит 1,3%, а в 2025-м — 0,9%.