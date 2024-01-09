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    Всемирный банк прогнозирует самый слабый рост мировой экономики за 30 лет

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    8 комментариев

    Рост мировой экономики в первой половине нынешнего десятилетия может стать самым слабым за последние 30 лет. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) о перспективах развития мировой экономики, передает во вторник, 9 января, ТАСС.

    «К концу 2024 года мировая экономика установит антирекорд: темпы роста мирового ВВП в первой половине нынешнего десятилетия окажутся самыми низкими за последние 30 лет», — говорится в докладе.

    В организации отметили, что ситуация в мировой экономике лучше, чем год назад, из-за снижения риска глобальной рецессии. Основную роль в этом Всемирный банк отдает «стабильности экономики США».

    Однако авторы доклада считают, что нарастание геополитической напряженности может создать для мировой экономики новые угрозы «в ближайшей перспективе».

    Также во Всемирном банке ожидают, что рост российского ВВП в 2024 году составит 1,3%, а в 2025-м — 0,9%.

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    Комментарии 8

    Гость09 Янв 2024 в 19:06
    То ли дело в Финляндии!
    Из за введения контрсанкций Финляндия больше не получает российский лес. Финского леса на всех не хватает и там начали закрываться заводы. Первой остановила производство Стора Энсо. Но это только начало!
    Под угрозой производитель хлората натрия для отбеливания бумаги финская Кемира. Помните, все смеялись, когда в России начали выпуск не отбеленной бумаги? На самом деле в производстве хлората натрия нет ничего высокотехнологичного. Весь бизнес строится на производстве и продаже очень большого количестве очень дешевого продукта, чтобы "размазать" расходы на как можно большее количество продукта.
    Производство бумаги в Финляндии сокращается, поэтому падает спрос на продукцию Кемиры. Как только все складские мощности будут заполнены, финны встанут перед выбором, отпускать бесплатно и даже оплачивать избранным крупным потребителям доставку своего хлората натрия или остановить производство.
    Главный конкурент - американская Интернеэйшнл Пейпа. Дальше думай сам!
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