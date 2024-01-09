Всемирный банк прогнозирует самый слабый рост мировой экономики за 30 лет

Рост мировой экономики в первой половине нынешнего десятилетия может стать самым слабым за последние 30 лет. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) о перспективах развития мировой экономики, передает во вторник, 9 января, ТАСС.

«К концу 2024 года мировая экономика установит антирекорд: темпы роста мирового ВВП в первой половине нынешнего десятилетия окажутся самыми низкими за последние 30 лет», — говорится в докладе.



В организации отметили, что ситуация в мировой экономике лучше, чем год назад, из-за снижения риска глобальной рецессии. Основную роль в этом Всемирный банк отдает «стабильности экономики США».

