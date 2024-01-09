Новогодние морозы помешали нерпам Крошику и Шлиссику сладко спать и принудили к легкой депиляции

Ластоногие любимцы петербуржцев, нерпы Крошик и Шлиссик, с честью выдержали новогодние морозы. Правда, не без потерь: Шлиссику пришлось расстаться с некоторым количеством шерсти на пузе.
Несмотря на крепкие морозы, все праздничные дни Крошик и Шлиссик жили в уличном бассейне, греясь в воде, рассказали 9 января в группе Фонда друзей балтийской нерпы в «ВКонтакте». Две недели толстячки почти не вылезали на сушу, отчего порядком подустали: хорошо выспаться на плаву им не удавалось.
В холода нерпы все-таки подзамерзли, а Шлиссик «вообще стал примерзать пузом ко льду», оставив на нем часть шерсти, добавили в Фонде. В итоге их забрали отдыхать во внутренние помещения.
Крошика и Шлиссика после выхаживания неоднократно пытались вернуть в дикую природу, но они упорно отказывались уходить от людей и в итоге остались жить в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Из-за буйного нрава младшего, Шлиссика, их сначала держали отдельно, по потом нерпы сдружились и стали жить в одном бассейне. Центр в Репино сотрудники даже в шутку прозвали «Нерпино спа резорт». «Фонтанка» показывала, как они грелись под инфракрасными лампами после пробежек по снегу в декабре.