Новогодние морозы помешали нерпам Крошику и Шлиссику сладко спать и принудили к легкой депиляции

Ластоногие любимцы петербуржцев, нерпы Крошик и Шлиссик, с честью выдержали новогодние морозы. Правда, не без потерь: Шлиссику пришлось расстаться с некоторым количеством шерсти на пузе.

Несмотря на крепкие морозы, все праздничные дни Крошик и Шлиссик жили в уличном бассейне, греясь в воде, рассказали 9 января в группе Фонда друзей балтийской нерпы в «ВКонтакте». Две недели толстячки почти не вылезали на сушу, отчего порядком подустали: хорошо выспаться на плаву им не удавалось.