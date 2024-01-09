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    Лебеди вместо Европы прилетели в Ленобласть. Фотографии завораживают

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    11 комментариев
    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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    В центре Приозерска на реке Вуоксе появились лебеди-кликуны. Традиционно они зимуют в Западной Европе, но вот уже несколько зим подряд небольшая стая остаётся в наших краях. Редкими кадрами делятся 9 января биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков и фотограф-натуралист Антон Кубышкин.

    Пока в Вуоксе плавают около 20 птиц, но есть вероятность, что с усилением морозов их станет больше. Более 10 лет назад здесь осталась зимовать первая пара, а на следующую зиму — видимо, они же с потомством. Потом к ним присоединились ещё несколько семей. В итоге в 2019 году в Приозерске зимовали 28 птиц, а в прошлом — более 50. «На перекатах Вуоксы они активно кормятся. Здесь же и ночуют», — рассказывает Павел Глазков.

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    Лето эти птицы проводят в тайге и лесотундре Евразии, а зиму обычно в Западной Европе. Кликунами их прозвали за громкие трубные крики, которые они издают в полете. От других видов лебедей они отличаются лимонно-желтым клювом с черным кончиком. Пары образуют на всю жизнь, прожить могут до 25 лет. Потомство остается с родителями первый год жизни. Сначала птенцы грязно-серые, к концу второго года серыми остаются только голова и шея, а на третьем году они полностью белеют.

    «Лебедь-кликун очень осторожная птица. Предпочитает жить в труднодоступных местах, вдали от человека. И то, что наши кликуны выбрали участок реки прямо в черте города — это поистине удивительное и редкое природное явление!» — отмечает биолог.

    Во время той же фотосессии бёрдвотчеры заметили ещё одну интересную сцену, о чём «Фонтанка» уже рассказывала. Пара крякв решила спариться в 30-градусный мороз.

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»

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    Комментарии 11

    Гость09 Янв 2024 в 16:04
    даже лебеди за Россию!
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