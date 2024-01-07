Виновато новогоднее настроение. Дрифт с фейерверками на BMW и Porsche закончился в полиции

Попавший на видео дрифт с фейерверками в Москве закончился для водителей дорогостоящих автомобилей административными протоколами. Один из участников автоперформанса вел машину без прав, сообщает 7 января «МВД Медиа».
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, накануне сотрудники столичной полиции нашли в интернете видео: водители трех иномарок устроили дрифт на украшенных гирляндами автомобилях. Их заметили в Чечерском проезде и в поселении Воскресенское на юго-западе Москвы. Водители прямо на дороге запускали фейерверки, выезжали на встречку и мешали другим участникам движения. Помимо этого они нарушили требования к допуску транспорта к эксплуатации.
«Все службы сработали четко и слаженно. Меньше чем через сутки нарушители правил дорожного движения оказались в полиции ТиНАО. За свои неуместные гонки они привлечены к административной ответственности», — сообщила Волк.
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