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    Маленькое чудо: в Рождество в Московском зоопарке овца, названная в честь святого, родила двух ягнят

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    1 комментарий
    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
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    Хорошей новостью поделилась 7 января директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    «Благая весть! В нашем Зоосаде родились сегодня в ночь два ягненка у Овцы святого Якоба», - рассказала Светлана Акулова и пожелала всем мира и благодати.

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    Овцы святого Якоба — редкая и при этом древняя порода. У них сохранился ген многорогости, поэтому растут две пары рогов — верхние прямые и нижние закруглённые. Считается, что эти овцы были известна на Ближнем Востоке и в Месопотамии ещё 3 тысячи назад, а в XVII веке из привезли в Англию как декоративных животных.

    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова

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    Комментарии 1

    Гость07 Янв 2024 в 19:23
    Квелые какие- то.
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