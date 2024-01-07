Маленькое чудо: в Рождество в Московском зоопарке овца, названная в честь святого, родила двух ягнят

Хорошей новостью поделилась 7 января директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«Благая весть! В нашем Зоосаде родились сегодня в ночь два ягненка у Овцы святого Якоба», - рассказала Светлана Акулова и пожелала всем мира и благодати.
Овцы святого Якоба — редкая и при этом древняя порода. У них сохранился ген многорогости, поэтому растут две пары рогов — верхние прямые и нижние закруглённые. Считается, что эти овцы были известна на Ближнем Востоке и в Месопотамии ещё 3 тысячи назад, а в XVII веке из привезли в Англию как декоративных животных.