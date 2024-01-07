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    Под Петербургом люди в необычных одеждах стреляли и падали в снег

    1925
    5 комментариев
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    Множество людей в старинных одеждах приехали 7 января в поселок Тайцы под Гатчиной. С ними можно было фотографироваться и даже подержать их историческое оружие.

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    Там на территории усадьбы Демидовых состоялась военно-историческая реконструкция «Рождественский манифест», посвященная победе русской армии в Отечественной войне 1812 года. В ней участвовали военно-исторические клубы Гатчины и Петербурга.

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    Реконструкторы воссоздали победную баталию между русскими солдатами и остатками наполеоновского войска, которых удалось отбросить к реке Неман.

    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
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    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

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