Под Петербургом люди в необычных одеждах стреляли и падали в снег

Множество людей в старинных одеждах приехали 7 января в поселок Тайцы под Гатчиной. С ними можно было фотографироваться и даже подержать их историческое оружие.
Там на территории усадьбы Демидовых состоялась военно-историческая реконструкция «Рождественский манифест», посвященная победе русской армии в Отечественной войне 1812 года. В ней участвовали военно-исторические клубы Гатчины и Петербурга.
Реконструкторы воссоздали победную баталию между русскими солдатами и остатками наполеоновского войска, которых удалось отбросить к реке Неман.