На Ростральных колоннах загорелись огни

Факелы зажглись на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова в ночь с 6 на 7 января — в честь Рождества. Высота пламени — 4 метра.
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Факелы включили в 23:55, в 00:30 они потухли.
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Факелы зажглись на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова в ночь с 6 на 7 января — в честь Рождества. Высота пламени — 4 метра.
guide-spb.fontanka.ru
Факелы включили в 23:55, в 00:30 они потухли.
Ростральные колонны — один из главных символов Санкт-Петербурга. Изначально в жаровнях на вершине колонн жгли конопляное масло. В 1896 году колонны были электрифицированы, но такое освещение оказалось слишком дорогим. После революции они много лет не функционировали. В середине XX века туда провели газопроводы, а в чашах устроили большие газовые горелки. 23 июня 1957 года на колоннах впервые зажглось газовое пламя. Специалисты поднимаются вверх по винтовым лестницам, используя для координации рации: факелы должны вспыхнуть одновременно с точностью до секунды. Их зажигают в памятные даты и праздники.
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06 января 2024, 20:38
30 декабря 2023, 11:55
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