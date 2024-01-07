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    На Ростральных колоннах загорелись огни

    1989
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    Факелы зажглись на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова в ночь с 6 на 7 января — в честь Рождества. Высота пламени — 4 метра.

    guide-spb.fontanka.ru

    Факелы включили в 23:55, в 00:30 они потухли.

    Ростральные колонны — один из главных символов Санкт-Петербурга. Изначально в жаровнях на вершине колонн жгли конопляное масло. В 1896 году колонны были электрифицированы, но такое освещение оказалось слишком дорогим. После революции они много лет не функционировали. В середине XX века туда провели газопроводы, а в чашах устроили большие газовые горелки. 23 июня 1957 года на колоннах впервые зажглось газовое пламя. Специалисты поднимаются вверх по винтовым лестницам, используя для координации рации: факелы должны вспыхнуть одновременно с точностью до секунды. Их зажигают в памятные даты и праздники.

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    Комментарии 10

    Гость07 Янв 2024 в 02:46
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