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    Ушел из жизни режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь

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    В Петербурге на 85-м году ушел из жизни петербургский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Об этом 6 января стало известно «Фонтанке».

    Олег Рябоконь в 1961 году окончил Ленинградский военно-механический институт, а в 1972 году — актёрско-режиссёрское отделение при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

    Рябоконь знаком зрителю прежде всего по картине «Али-Баба и сорок разбойников» 1983 года — главные роли исполнили Олег Табаков, Татьяна Никитина, Вениамин Смехов и Армен Джигарханян. В 1985 году режиссер снял телефильм-бенефис Николая Караченцова «Один за всех!» Также в его фильмографии есть фильмы «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора», телеспектакль «Эзоп» и другие.

    В 2008 году на вопрос, какое литературное произведение наиболее актуально для российского общества, он ответил, что произведение не может стать актуальным рецептом для общества. «Искусство не призвано решать вопросы — пусть этим занимается публицистика. Искусство должно обострять вопросы, обнажать проблемы».

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