Ушел из жизни режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь

В Петербурге на 85-м году ушел из жизни петербургский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Об этом 6 января стало известно «Фонтанке».

Олег Рябоконь в 1961 году окончил Ленинградский военно-механический институт, а в 1972 году — актёрско-режиссёрское отделение при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Рябоконь знаком зрителю прежде всего по картине «Али-Баба и сорок разбойников» 1983 года — главные роли исполнили Олег Табаков, Татьяна Никитина, Вениамин Смехов и Армен Джигарханян. В 1985 году режиссер снял телефильм-бенефис Николая Караченцова «Один за всех!» Также в его фильмографии есть фильмы «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора», телеспектакль «Эзоп» и другие.