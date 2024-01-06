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    «Фонтан» на Белградской изменил маршруты троллейбусов и облил припаркованные машины

    1974
    23 комментария

    Коммунальная авария на Белградской улице во Фрунзенском районе Петербурга затруднила проезд для транспорта и изменила проходящий там троллейбусный маршрут вечером 6 января. На месте уже работают экстренные службы.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По предварительным данным, небольшой «фонтан» образовался у дома 52. Как рассказали читатели «Фонтанки», к месту прорыва уже прибыли сотрудники МЧС и аварийной службы. В Водоканале подтвердили наличие заявки.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По данным Организатора перевозок, временно изменен троллейбусный маршрут № 47:

    • от конечной станции «Московская площадь» по действующей трассе до Будапештской ул., по Будапештской ул., ул. Димитрова, далее по действующей трассе;
    • от конечной станции «Малая Балканская улица», действующая трасса до ул. Димитрова, по ул. Димитрова, Будапештской ул., пр. Славы, далее по действующей трассе.

    читатель «Фонтанки»

    Очевидцы также задаются вопросом, как по «облитому» участку смогут ездить машины после морозной ночи.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 23

    Гость06 Янв 2024 в 23:17
    Россия - це Европа.
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