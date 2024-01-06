«Фонтан» на Белградской изменил маршруты троллейбусов и облил припаркованные машины

Коммунальная авария на Белградской улице во Фрунзенском районе Петербурга затруднила проезд для транспорта и изменила проходящий там троллейбусный маршрут вечером 6 января. На месте уже работают экстренные службы.
По предварительным данным, небольшой «фонтан» образовался у дома 52. Как рассказали читатели «Фонтанки», к месту прорыва уже прибыли сотрудники МЧС и аварийной службы. В Водоканале подтвердили наличие заявки.
По данным Организатора перевозок, временно изменен троллейбусный маршрут № 47:
- от конечной станции «Московская площадь» по действующей трассе до Будапештской ул., по Будапештской ул., ул. Димитрова, далее по действующей трассе;
- от конечной станции «Малая Балканская улица», действующая трасса до ул. Димитрова, по ул. Димитрова, Будапештской ул., пр. Славы, далее по действующей трассе.
читатель «Фонтанки»
Очевидцы также задаются вопросом, как по «облитому» участку смогут ездить машины после морозной ночи.