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    В Петербурге в 20-градусный мороз «поплыл» проспект Стачек

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    В Петербурге вечером 6 января под воду ушла дорога на пересечении проспекта Стачек и Трамвайного, сообщили «Фонтанке» жители города. На месте работают аварийные службы и МЧС.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / читатель «Фонтанки»

    Судя по «Яндекс.Карте», на проспекте Стачек образовался затор в сторону центра.

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    «В ходе обследования специалисты выявили технологическое нарушение на домовом вводе диаметром 200 мм. В 19:50 вытекание локализовано», — сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал», уточнив, что заявка на вытекание по адресу поступила на горячую линию в 19:10.

    Уточняется, что на время работ два жилых дома будут переведены на систему временного водоснабжения. Также на адрес направлена дополнительная бригада для отвода воды.

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    ВодаРазливПрорыв трубы
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