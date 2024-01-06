В Петербурге таксист попал в ДТП во время драки с пассажиром

В Петербурге очередной заказ для водителя такси обернулся аварией. Врачам, к которым он обратился за помощью, мужчина рассказал, что его избил пассажир. Подробности стали известны «Фонтанке» 6 января.

По предварительным данным, во время поездки у 48-летнего водителя произошел конфликт с пассажиром, который, по словам потерпевшего, начал его избивать. В результате драки водитель не справился с управлением и попал в аварию.

Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану волосистой части головы. Его состояние оценивается как удовлетворительное. По факту ДТП проводится проверка.