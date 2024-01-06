Вам снова захочется оливье. Послушайте, как аппетитно чавкает Король Финик

Ленинградский зоопарк показал, как проводит новогодние выходные выдра Финик. Особое удовольствие в эти морозные дни «Его величеству» доставляют лакомства. Это доказывают звуки из вольера, которые записали сотрудники. Видео зоопарк публикует 6 января.

Специалисты заверили, что зверек прекрасно проводит время — «вальяжно плавает на спине, не стесняясь демонстрировать все свои достоинства», купается в личном бассейне, рисует дорожки пузиком на снегу и ест по расписанию.



«Финик поздравляет вас с наступающим Рождеством и надеется, что ваши праздничные угощения такие же вкусные, как и его сегодняшняя рыбка», — говорится в сообщении.

