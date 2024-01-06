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    Вам снова захочется оливье. Послушайте, как аппетитно чавкает Король Финик

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    Ленинградский зоопарк показал, как проводит новогодние выходные выдра Финик. Особое удовольствие в эти морозные дни «Его величеству» доставляют лакомства. Это доказывают звуки из вольера, которые записали сотрудники. Видео зоопарк публикует 6 января.

    Ленинградский зоопарк

    Специалисты заверили, что зверек прекрасно проводит время — «вальяжно плавает на спине, не стесняясь демонстрировать все свои достоинства», купается в личном бассейне, рисует дорожки пузиком на снегу и ест по расписанию.

    «Финик поздравляет вас с наступающим Рождеством и надеется, что ваши праздничные угощения такие же вкусные, как и его сегодняшняя рыбка», — говорится в сообщении.

    На кадрах слышно, с каким наслаждением и аппетитом Финик поедает лакомства. Хруст и чавканье умилили поклонников зверька, а также вынудили вернуться за праздничный стол.

    Выдра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих. Этот зверь ведёт полуводный образ жизни, а его излюбленная пища — рыба, хотя он может поедать и лягушек, и водных беспозвоночных. В России выдры встречаются повсеместно, в том числе на Крайнем Севере в Магаданской области, на Чукотке.

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