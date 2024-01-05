Морозы неохотно отступают. Синоптики рассказали, что ждать петербуржцам 5 января

К Санкт-Петербургу медленно приближается циклон с запада. Он принесет небольшое потепление и снег в пятницу, 5 января.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что температура воздуха повысится до -20…-18 градусов. «Но будет это ближе к ночи, как и снег, который придет только вечером», — написал он в своем Telegram-канале.
Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус пишет в своем Telegram-канале, что «морозы отступают неохотно».
Ожидается температура воздуха -17…-19 градусов. Ветер задует восточный — 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.
«В субботу местами небольшой снег и -18…-20 градусов», — дал предварительный прогноз синоптик.