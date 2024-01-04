Импортозамещённая электричка «Финист» сломалась во время рейса из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Импортозамещенный российский поезд «Ласточка», получивший название «Финист» (ЭС104), столкнулся с техническими проблемами во время рейса из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Об этом 4 января пишет E1.RU.
Пассажиры рассказали, что электричка должна была выехать в 10:54 по местному времени из Нижнего Тагила, но опоздала на 38 минут и встала на станции Старатель. Машинист объявил, что возникли технические проблемы.
Через некоторое время пассажиров попросили одеться и выйти — за ними отправили резервный поезд.
На Свердловской железной дороге отметили, что первые электропоезда ЭС104 сразу начали эксплуатироваться в сложных метеоусловиях с низкими температурами на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Периодически, отметили в пресс-службе, новому подвижному составу требуется дополнительная настройка и отладка в условиях депо. Сегодня во время следования электропоезда «Финист» из Качканара в Екатеринбург было принято решение отправить его на внеочередное техническое обслуживание. Отмечается, что резервную электричку пассажиры ждали в отапливаемом салоне.
Летом новую «Ласточку» на российском оборудовании представили на промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Главное отличие — российское тяговое оборудование. Ранее поезда выпускались в кооперации с немецким концерном Siemens, после февраля 2022 года производство поездов досталось холдингу «Синара — транспортные машины» (СТМ).
28 декабря полностью импортозамещённый аналог электропоезда «Ласточка», получивший в результате народного голосования имя «Финист», РЖД выпустили на маршруты.