Импортозамещённая электричка «Финист» сломалась во время рейса из Нижнего Тагила в Екатеринбург

Импортозамещенный российский поезд «Ласточка», получивший название «Финист» (ЭС104), столкнулся с техническими проблемами во время рейса из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Об этом 4 января пишет E1.RU.



Пассажиры рассказали, что электричка должна была выехать в 10:54 по местному времени из Нижнего Тагила, но опоздала на 38 минут и встала на станции Старатель. Машинист объявил, что возникли технические проблемы.