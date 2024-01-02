От «Мастера и Маргариты» до «Джокера»: самые ожидаемые фильмы 2024 года

Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита» Поделиться Поделиться





На повестке, как обычно, множество сиквелов, впрочем, многообещающих: второй «Гладиатор», продолжение «Дюны», новый «Джокер». Но есть и свежие названия, вроде нового загадочного фильма Найта Шьямалана, боевика от Алекса Гарленда или фантастики от автора «Паразитов». Рассказываем, где в чем соль.



«Мастер и Маргарита» 25 января

Новую попытку экранизировать многострадальный роман Булгакова с фокусом на любовных отношениях главных героев предпринял было Николай Лебедев («Легенда № 17»). Однако из-за пандемии проект попал в производственный ад, и режиссером в итоге стал Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Сценарий к фильму написал Роман Кантор («Эпидемия»). Бюджет фильма — 1,2 миллиарда рублей. Это должно гарантировать, что сатанинские чудеса в Москве 1930-х будут выглядеть достойно: тот же кот Бегемот в трейлере вполне убеждает. Да и живой каст впечатляет: Евгений Цыганов (очень похожий здесь на Булгакова), Юлия Снигирь в роли Маргариты, Юрий Колокольников, Полина Ауг, Данил Стеклов и Аугуст Диль из «Бесславных ублюдков» в качестве самого Воланда.



«Космонавт» (Spaceman) 1 марта

Автор: видео / Netflix / YouTube

Адам Сэндлер («Не шутите с Зоханом») в 2024 году вновь отошел от чисто комических ролей, снявшись в драме. «Космонавт», который выйдет на стриминге Netflix, снят режиссером Йоханом Ренком («Чернобыль», «Викинги», «Во все тяжкие») и основан на книге Ярослава Калфаржа «Космонавт из Богемии». Сэндлер играет чешского астрофизика Якуба, который вызвался добровольцем лететь на другой край галактики — исследовать таинственную кометную пыль. Помимо выполнения задания, Якуб пытается разобраться в собственных проблемах и вдобавок сталкивается с таинственной межзвездной формой жизни. Кроме Сэндлера, в фильме сыграли Пол Дано, Кэри Маллиган и Кунал Найяр. После «Неограненных драгоценностей» от Сэндлера ждут блестящего перформанса. Пожалуй, это — основная интрига фильма.



«Каскадеры» (The Fall Guy) 1 марта

Автор: видео / Universal Pictures / YouTube

Похоже, один из самых ярких боевиков наступающего года. Дэвид Литч, снявший «Дэдпула 2» и «Взрывную блондинку», а также работавший над «Джоном Уиком», взялся за ремейк популярного телесериала 1980-х годов. Райан Гослинг, который, кстати, прославился ролью каскадера в «Драйве», здесь играет тоже каскадера, которому на съемках придется выйти за рамки контракта и отправиться спасать похищенную кинозвезду. В фильме, помимо Гослинга, снялись Эмили Блант и Аарон Тейлор-Джонсон. Судя по трейлеру, ожидаются весьма впечатляющие трюки, сражения на катанах и езда на дорогих тачках.



«Дюна: Часть вторая» (Dune: Part Two) 1 марта

Автор: видео / Warner Bros. Pictures / YouTube

Продолжение нашумевшей фантастической эпопеи Дени Вильнева задержалось: премьера должна была состояться еще этой осенью, но из-за забастовок в Голливуде сдвинулась на март. Как и в предыдущем фильме, главного героя Пола Атрейдеса сыграет Тимоти Шаламе, его подругу Чани — Зендея. К звездному касту (Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Леа Сейду) добавятся Кристофер Уокен (он сыграет падишаха — императора галактики) и Флоренс Пью (она станет дочерью падишаха, принцессой Ирулан). И, конечно, мы сможем лучше разглядеть песчаного червя. В случае успеха картины нас ждет и третья часть, показывающая Пола в более мрачных красках.



«Микки 17» (Mickey 17) 29 марта

Автор: видео / ONE Media / YouTube

Режиссер оскароносных «Паразитов» Пон Чжун Хо возвращается спустя пять лет с научно-фантастической драмой. По сюжету, основанному на романе Эдварда Эштона, некоего андроида Микки послали исследовать отдаленную ледяную планету. Умирая, он всякий раз возрождается с воспоминаниями о своей прошлой жизни. Но в какой-то момент ему находят замену. В главной роли Микки — Роберт Паттинсон. Кроме того, в картине заняты Марк Руффало и Тони Коллетт. Проект, над которым работают корейская звезда авторского кино и голливудский звездный каст, вызывает интерес уже этим своим непривычным сочетанием.



«Сто лет тому вперед» 18 апреля

Автор: видео / Central Partnership / YouTube

Через 40 лет после выхода культовой «Гостьи из будущего» на российские экраны выйдет ремейк от продюсера Федора Бондарчука и режиссера Александра Андрющенко («Ёлки», «Напарник»).

Напомним сюжет, за основу которого взята повесть Кира Булычева. Школьник Коля Герасимов (теперь он не пионер, а современный подросток, любитель рэпа и видеоигр) случайно попадает в будущее, объединяет силы с удивительной девушкой Алисой Селезневой и пытается спасти Вселенную от мести космических пиратов.

Спецэффекты картины создавала компания «Водород», которой мы обязаны фильмами «Притяжение» и «Лёд». Роль Алисы исполнила Дарья Верещагина, Коли — Марк Эйдельштейн; актеры уже успели сняться в нескольких крупных проектах, а Эйдельштейн так и вовсе заслужил прозвище «русского Шаламе» за роль в картине «Страна Саша». В остальных ролях — российские звезды: Константин Хабенский, Виктория Исакова, Юра Борисов. Сам Федор Бондарчук озвучит робота Вертера.



«Гражданская война» (Civil War) 26 апреля

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Создатель неглупой фантастики Алекс Гарленд пару лет назад удачно выступил с хоррором «Род мужской», а теперь снял историю, подробности которой были засекречены, но, судя по намекам, там ни много ни мало речь о Соединенных Штатах недалекого будущего, разорванных гражданской войной. Через них, пытаясь не попасть под пули обеих сторон, пробирается группа журналистов… Конечно, таким образом Гарленд исследует нынешнюю тревожную политическую ситуацию.

В главных ролях Кирстен Данст (которую представлять не надо) и Джесси Племонс (только что сыгравший у Скорсезе в «Убийцах цветочной луны»).



«Фуриоза: Хроники Безумного Макса» (Furiosa: A Mad Max Saga) 24 мая

Автор: видео / Warner Bros. Pictures / YouTube

Шарлиз Терон сыграла Фуриозу в 2016 году в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», поставив ее в один ряд с Эллен Рипли и Сарой Коннор. Теперь молодую версию героини доведется исполнить Ане Тейлор-Джой. Джордж Миллер снял сайдквел к последнему «Безумному Максу», из которого станет ясно, как воительница взрослела, выживала в постапокалиптических пустошах Австралии и, конечно, — как она лишилась руки. Ожидаются очередные крутые спецэффекты, погони и дизайны костюмов и автомобилей. В роли главного злодея Дементуса — обычно хороший парень Крис Хемсворт.



«Балерина» (Ballerina) 7 июня

Автор: видео / Screen Culture / YouTube

Лену Уайзману («Другой мир», «Крепкий орешек 4») доверили снять очередной фильм из франшизы о неубиваемом Джоне Уике. На этот раз — спин-офф. В центре внимания — женщина-убийца, которую сыграет Ана де Армас («Достать ножи», «Блондинка»). Судя по намекам в третьем «Джоне Уике», существуют специальные школы асcасинок, где девушек обучают, как балерин. Героиня Армас, выпускница такой школы, собирается мстить убийцам ее семьи. Действие происходит между 3-й и 4-й частями оригинального цикла, так что к своим ролям вернутся Анжелика Хьюстон, Лэнс Реддик, Иэн Макшейн — и сам Киану Ривз. Судя по тому, как де Армас справилась с ролью агента ЦРУ в джеймсбондовском фильме «Не время умирать», — и с этой задачей у нее не предвидится проблем.



«Дэдпул 3» (Deadpool 3) 26 июля Вообще-то он называется «безымянный фильм о Дедпуле» — прямо так, с маленькой буквы. Чего там возиться с названиями. Режиссер Шон Леви («Ночь в музее», «Однажды в Вегасе») принял бразды правления, чтоб снять единственный в 2024 году фильм от Marvel — про болтливого наемника со специфическим чувством юмора. Здесь он (как прежде, в исполнении Райана Рейнольдса) встретится с самим Росомахой — которого сыграет, вестимо, Хью Джекман. Конечно, они будут неимоверно бесить друг друга, и все это с рейтингом R. Ожидаются также Сверхзвуковая Боеголовка, Колосс и другие нелепые супергерои и Люди Икс.

«Ловушка» (Trap) 2 августа

Спустя всего год после «Стука в дверь», М. Найт Шьямалан возвращается с новым психологическим триллером, вернувшись в объятия Warner bros. после 16-летнего отсутствия. В «Ловушке» действие разворачивается на концерте. В главной роли Джош Хартнетт. Больше о фильме особенно ничего не известно, но это так в духе таинственного и скрытного Шьямалана, что, пожалуй, стоит дать ему шанс.



«Чужой: Ромул» (Alien: Romulus) 16 августа

Франшиза «Чужой» возвращается на большой экран. Режиссером стал Феде (Федерико) Альварес, уругваец, снявший триллеры «Не дыши!» и «Зловещие мертвецы: черная книга». Так что жанр ему не в новинку. Продюсер по-прежнему Ридли Скотт, снявший самую первую часть. Действие происходит между событиями первой части «Чужого» и «Чужими», так что лейтенанта Рипли мы тут не увидим: она летит к земле в криогенной капсуле. Зато здесь, конечно же, будет сам Чужой. Ему будет противостоять героиня Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"»). Остальные подробности окутаны тайной. При чем тут первый царь Рима Ромул — выясним в августе.



«Битлджус 2» (Beetlejuice 2) 6 сентября

Тим Бертон вновь взялся за дело и создал продолжение своей классической комедии ужасов 1988 года. Вдобавок к своей роли хабалистого призрака вернулся Майкл Китон. В фильме также вновь сыграют Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара. Дженна Ортега, заслуженная «Вензди», станет дочерью героини Вайноны Райдер. Жену Битлджуса сыграет Моника Белуччи. А еще одного призрака — Уиллем Дефо.



«Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux) 4 октября

Вообще две главные комиксные франшизы как-то заметно сбавили обороты. Как и Marvel, DC выпустит в этом году лишь одну картину. Зато это будет продолжение «Джокера» от Тодда Филлипса. К своей роли Артура Флека вернется, конечно, и Хоакин Феникс. По сюжету Джокера-Флека заперли в психиатрической больнице «Аркхем». Зато здесь в него влюбляется его психиаторша, доктор Харлин Квинзель… Харли Квинн здесь сыграет не Марго Робби, как мы привыкли, а Леди Гага. По слухам, сам Феникс предлагал Руни Мару, но и Гага, достойно выступающая в актерской ипостаси, более чем подходит.

«Гладиатор 2» (Gladiator 2) 22 ноября

Неутомимый Ридли Скотт сразу после «Наполеона» переключился на других императоров, древнеримских — соправителей Каракаллы и Геты. Сиквел его знаменитого «Гладиатора» разрабатывался долгое время, среди сценариев были и такие невероятные, как путешествие призрака генерала Максимуса по войнам разных эпох. В действительности (и к счастью) действие переносит зрителя на двадцать лет после смерти Максимуса. Его племянник Люций подрос и тоже готов раздать всем врагам по серьгам.



К своим ролям вернутся Конни Нильсен (мать Люция, Луцилла) и Дерек Джекоби (сенатор Гракх) — а вот Рассела Кроу, к сожалению, не ожидается. Люция сыграет Пол Мескал, ставший известным после роли в сериале «Нормальные люди». К касту также присоединились Педро Паскаль и Дензел Вашингтон.

«Властелин колец: Война рохирримов» (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) 13 декабря

После третьей части «Хоббита» прошло уже десять лет. Наконец, новая часть франшизы посещает нас в непривычном виде — в качестве аниме. Режиссер Кэндзи Камияма ранее работал над вполне достойным киберпанковским сериалом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки», так что ожидания вполне радужные.



В мультфильме речь пойдет о событиях задолго до похода Фродо Бэггинса к Роковой Горе — о том, как отважные всадники Рохана во главе с королем Хельмом Молоторуким (его озвучит Брайан Кокс) защищали свою страну от интервентов-дунландцев. У врагов, впрочем, тоже есть своя правда и свои вменяемые мотивы. Ожидается еще одна эпичная осада Хельмовой пади. Роль рассказчика исполнит Миранда Отто, в оригинальных фильмах сыгравшая воительницу Эовин.



«Носферату» 25 декабря



На будущее католическое Рождество выйдет (вполне подходяще) готический хоррор от Роберта Эггерса, который давно специализируется в этом жанре: стоит вспомнить его «Маяк» и «Ведьму». В этот раз он взялся за ремейк классического немого фильма ужасов о вампире графе Орлоке, который влюбился в смертную девушку. Это вторая попытка: предыдущую сделал Вернер Херцог в 1979 году, взяв на главные роли Клауса Кински и Изабель Аджани. Здесь графа Орлока сыграет Билл Скарсгард, которому не привыкать играть запредельное зло после его роли клоуна Пеннивайза в «Оно». Его жертву и возлюбленную Эллен — дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили Роуз-Депп. Также в фильме снялись любимец Эггерса Уиллем Дефо, Эмма Корин и Аарон Тейлор-Джонсон. Съемки проходили в Чехии и Румынии, среди средневековых и барочных интерьеров старинных замков. Эггерс пытался добиться эффекта, как на романтических картинах XIX века, когда готика была писком моды.

Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»

