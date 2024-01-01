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    Пылающий аквариум, мыльные пузыри из дронов и рекорды Книги Гиннесса: как мир встретил Новый год

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    1 комментарий
    Фото: кадр из трансляции / YouTube
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    Новогодние светопиротехнические шоу в разных уголках мира собрали зрителей на улицах мегаполисов и у телеэкранов. Грандиозные представления давали в разных городах, но традиционно лидеры оставались прежними.

    Удивил и впечатлил Дубай: в этот раз центром видеоспектакля на самом высоком здании мира Бурдж Халифа стал именно видеофасад. Публику увел в мир приключений и большой кинотеатр: промчавшись сквозь галерею арок, зрители оказались сначала в гавани среди кораблей, а затем нырнули в подводный мир, где проследовали за огромными, в десятки этажей здания, медузами. Фейерверки стали изящным обрамлением получившегося огромного аквариума, а дым от пиротехники стал сам по себе экраном для паутины лазерных лучей. Из подводного мира зрители перенеслись в пустыню со всадником и хищной птицей, потом неслись по дорогам, взлетали над горами и в конце концов вышли в открытый космос.

    Арабские Эмираты в этом году установили два мировых рекорда для Книги Гиннесса. В Рас-эль-Хайма смогли сделать самую длинную цепь фейерверков с воды (5,8 километра) и самое протяженное шоу дронов по прямой — 2 километра. По данным местного департамента по туризму, за шоу следили живьем больше 50 тысяч человек. 1050 дронов участвовали в шоу параллельно с плавучими фейерверками и самолетами.

    А в Абу-Даби побили рекорд продолжительности шоу — представление с участием 5 тысяч дронов и пиротехники длилось порядка 40 минут.

    В Лондоне представление тоже опиралось на возможности дронов — из них выстраивали надписи, вращающиеся и мерцающие, а также целые фигуры: так, роскошный фейерверк изнутри и снаружи колеса обозрения в центре британской столицы дополняло появление «ребенка» над Темзой — он «выдувал мыльные пузыри». И фигура малыша, и пузыри — все было сформировано из светящихся дронов.

    Надпись 2024 озарила Триумфальную арку Парижа, подсвеченную золотым и ставшую финальной точкой аллеи из золотых деревьев на Елисейских полях. Под песню Мадонны о времени и световое шоу люди, заполнившие всю проезжую часть главной улицы французской столицы, снимали мерцающие блестками и пылающие красным огнем фейерверки, практически замерев от восхищения.

    Страшным грохотом заставил содрогнуться Альпы и Цюрихское озеро фейерверк в финансовой столице Швейцарии.

    Традиционно обширным, с водопадом огня, был новогодний фейерверк в Сиднее — кажется, жителям этого города не нужно было занимать места за много часов, чтобы увидеть представление, — оно заняло всю огромную гавань.

    Пылала огнями и «благоухающая гавань» — Гонконг. В воздух одновременно летело столько всего, что разглядеть архитектуру фейерверков было практически невозможно.

    Наконец, фейерверк из конфетти посыпался на головы целующихся на Таймс Сквер в Нью-Йорке. Песня Синатры — гимн этому городу — вновь зазвучала над ним после завершения обратного отсчета, который хором вела вся улица, и спуска новогоднего шара — традиции, которая идет с 1907 года.

    Напомним, в российских городах, включая Петербург, новогодние фейерверки и концерты были отменены в связи с трауром по погибшим в Белгородской области.

    Фото: кадр из трансляции / YouTube

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    Комментарии 1

    Гость01 Янв 2024 в 17:33
    живут же люди!
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