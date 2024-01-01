В Зеленогорске после боя курантов загорелась квартира, есть пострадавший

В новогоднюю ночь петербургские пожарные трудились в поте лица. В нескольких районах города по разным причинам в квартирах вспыхивал огонь. А в Зеленогорске не обошлось без пострадавших.



Около двух ночи в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на Комсомольской улице в Зеленогорске. В двухкомнатной квартире в пятиэтажке пламя охватило 20 «квадратов». Спустя час пожар был потушен, сообщили утром в понедельник, 1 января, в ГУ МЧС по Петербургу.

Пострадал мужчина 1964 года рождения. Его с места происшествия доставили в медицинское учреждение.