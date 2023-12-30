«Приравняли к прогульщикам». Работники «Северной верфи», которые много болели и учились, лишились годовой премии

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Работники завода «Северная верфь» (входит в группу ОСК) рискуют остаться без годовой премии. Как рассказали «Фонтанке» 30 декабря несколько сотрудников предприятия, причина этого приказ генерального директора от 27 декабря (есть в распоряжении «Фонтанки»).



Согласно ему, премия в размере 0,8 от среднемесячного заработка не будет выплачена тем, кто отсутствовал на рабочем месте более 29 календарных дней (не считая очередного оплачиваемого отпуска). Таким образом, без премии остались те, кто брал больничный, сидел с больным ребенком, брал отпуск за свой счет либо совмещал работу с учебой. По словам одного из собеседников «Фонтанки», «13-й зарплаты» лишились примерно 1000 человек. Другой говорит о 70% всех сотрудников «Северной верфи». В базе СПАРК есть данные о численности работников предприятия от 2020 года: тогда там трудилось 3,8 тыс. человек.



Свое возмущение работники высказывают в официальной группе «Северной верфи». По словам одного из них, премия была «палочкой-выручалочкой» для тех, у кого совсем трещит бюджет», помогала купить подарки к Новому году или скопить подушку безопасности. «А главное, что неприятно в этой истории, что таких людей приравняли и поставили в один ряд с работниками, имеющими дисциплинарное взыскание, прогульщиками и нарушителями рабочего режима», — отмечает автор поста.



В распоряжении «Фонтанки» также есть коллективное обращение цеха 040 к директору «Северной верфи» Игорю Орлову, в котором работники просят пересмотреть приказ и выплатить им премию, ссылаясь на положение об оплате труда работников ПАО. В этом документе, в частности, говорится, что при расчете годовой премии не рассматриваются дни нетрудоспособности как признак исключения премирования, отмечают авторы обращения. В случае отказа сотрудники оставляют за собой право обращения в Трудовую инспекцию. В профсоюзной группе «Северной верфи» рабочие также обсуждают подачу жалобы в Трудовую инспекцию, исков в суд, а также возможность стачки.



Рабочие обращают внимание на то, что приказ появился после того, как предприятие посетил президент Владимир Путин. Как сообщала «Фонтанка», глава государства 25 декабря принял участие в церемонии подъёма флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», которые построили на заводе.

«Фонтанка» обратилась в пресс-службу ОСК и самой «Северной верфи» с просьбой прокомментировать ситуацию.



Ранее в СМИ появились сообщения, что новое руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) планирует сменить троих руководителей входящих в ее состав предприятий. Среди тех, кто может лишиться должности, называли и главу «Северной верфи» Игоря Орлова.



В январе Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит заявление о признании «Северной верфи» банкротом. В 2023 году к компании были поданы иски на 3,3 млрд рублей. Правда, самый крупный из них, от Минобороны, суд не удовлетворил, сейчас ведомство обжалует решение в апелляции.

По итогам трех кварталов 2023 года выручка «Северной верфи» составила 10,2 млрд рублей, убыток — 5,1 млрд рублей.

