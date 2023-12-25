Путин в Петербурге принял участие в церемонии подъёма флага на трех кораблях на «Северной верфи»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Мероприятие прошло 25 декабря на «Северной верфи» в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
Пресс-служба Кремля
Главу государства сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности РФ Денис Мантуров и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Многоцелевой надводный фрегат «Адмирал Головко» построили на «Северной верфи» по заказу Военно-морского флота. Корабль предназначен для ведения боевых действий в морских зонах, включая океанскую. Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спроектировало АО «Зеленодольское ПКБ». Корабль должен был демонстрировать высокую мореходность и возможность прохождения на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги.