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    Путин в Петербурге принял участие в церемонии подъёма флага на трех кораблях на «Северной верфи»

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    11 комментариев

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Мероприятие прошло 25 декабря на «Северной верфи» в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

    Пресс-служба Кремля

    Главу государства сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности РФ Денис Мантуров и губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Многоцелевой надводный фрегат «Адмирал Головко» построили на «Северной верфи» по заказу Военно-морского флота. Корабль предназначен для ведения боевых действий в морских зонах, включая океанскую. Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спроектировало АО «Зеленодольское ПКБ». Корабль должен был демонстрировать высокую мореходность и возможность прохождения на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги.

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    Комментарии 11

    Гость25 Дек 2023 в 17:13
    Можно домой доехать, а?
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