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    «Ведомости»: в ОСК обсуждают смену гендиректоров трех ключевых верфей

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    Новое руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) планирует сменить гендиректоров трех своих ключевых верфей надводного кораблестроения. Об этом 28 декабря сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника.

    Так, в Петербурге должность гендиректора «Северной верфи» занимает Игорь Орлов, на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде – Илья Самарин. Поднять вопрос об их увольнении планировалось с членами совета директоров, однако решение было заблокировано, заявил один из источников.

    Два других источника объясняют, что смена гендиректоров верфей обусловлена приходом нового руководства ОСК. На пост главы другого предприятия ОСК — «Адмиралтейских верфей» — может быть назначен замгендиректора корпорации Андрей Бузинов.

    Сейчас врио гендиректора предприятия после отставки Андрея Веселова — Андрей Быстров. Последнему предложили остаться на должности.

    В начале октября Владимир Путин распорядился передать 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. В августе государственный пакет акций ОСК, куда в том числе входит предприятие «Адмиралтейские верфи», передали в доверительное управление ВТБ.

    «Первоочередные <…> цели — это зарплата, платежи в бюджет, налоговые. Но это и на строительство. <…> У правительства есть некие процедурные вопросы, которые не позволяют сделать это сейчас. Поэтому у нас есть гарантии правительства, что деньги будут выделены в течение полугодия следующего»,— заявил председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

    В минувший понедельник, 25 декабря, состоялась церемония подъёма флага на трех кораблях на «Северной верфи». Участие в мероприятии принял президент России Владимир Путин. В это время на «Адмиралтейских верфях» раскраивали металл для нового научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» — большой шаг для предприятия, где пару недель назад часть сотрудников отправили в простой. К 25 декабря рабочих распределили по дружественным верфям, а вот генеральный директор Андрей Веселов работу потерял.

    ОСК — ведущий судостроительный холдинг РФ, объединивший порядка 40 предприятий отрасли. Компания была создана в 2007 году по указу Путина, 100% акций холдинга находились в федеральной собственности.

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    ОСКАдмиралтейские верфиСеверная верфь
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