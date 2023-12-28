«Ведомости»: в ОСК обсуждают смену гендиректоров трех ключевых верфей

Новое руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) планирует сменить гендиректоров трех своих ключевых верфей надводного кораблестроения. Об этом 28 декабря сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника.
Так, в Петербурге должность гендиректора «Северной верфи» занимает Игорь Орлов, на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде – Илья Самарин. Поднять вопрос об их увольнении планировалось с членами совета директоров, однако решение было заблокировано, заявил один из источников.
Два других источника объясняют, что смена гендиректоров верфей обусловлена приходом нового руководства ОСК. На пост главы другого предприятия ОСК — «Адмиралтейских верфей» — может быть назначен замгендиректора корпорации Андрей Бузинов.
Сейчас врио гендиректора предприятия после отставки Андрея Веселова — Андрей Быстров. Последнему предложили остаться на должности.
В начале октября Владимир Путин распорядился передать 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. В августе государственный пакет акций ОСК, куда в том числе входит предприятие «Адмиралтейские верфи», передали в доверительное управление ВТБ.
«Первоочередные <…> цели — это зарплата, платежи в бюджет, налоговые. Но это и на строительство. <…> У правительства есть некие процедурные вопросы, которые не позволяют сделать это сейчас. Поэтому у нас есть гарантии правительства, что деньги будут выделены в течение полугодия следующего»,— заявил председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.
В минувший понедельник, 25 декабря, состоялась церемония подъёма флага на трех кораблях на «Северной верфи». Участие в мероприятии принял президент России Владимир Путин. В это время на «Адмиралтейских верфях» раскраивали металл для нового научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» — большой шаг для предприятия, где пару недель назад часть сотрудников отправили в простой. К 25 декабря рабочих распределили по дружественным верфям, а вот генеральный директор Андрей Веселов работу потерял.
ОСК — ведущий судостроительный холдинг РФ, объединивший порядка 40 предприятий отрасли. Компания была создана в 2007 году по указу Путина, 100% акций холдинга находились в федеральной собственности.