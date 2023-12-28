«Ведомости»: в ОСК обсуждают смену гендиректоров трех ключевых верфей

Новое руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) планирует сменить гендиректоров трех своих ключевых верфей надводного кораблестроения. Об этом 28 декабря сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника.



Так, в Петербурге должность гендиректора «Северной верфи» занимает Игорь Орлов, на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде – Илья Самарин. Поднять вопрос об их увольнении планировалось с членами совета директоров, однако решение было заблокировано, заявил один из источников.



Два других источника объясняют, что смена гендиректоров верфей обусловлена приходом нового руководства ОСК. На пост главы другого предприятия ОСК — «Адмиралтейских верфей» — может быть назначен замгендиректора корпорации Андрей Бузинов.

