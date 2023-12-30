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    «Другого новогоднего подарка у меня для вас нет». Журналиста Павла Лобкова избили в центре Москвы

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    Журналиста и телеведущего Павла Лобкова избили в центре Москвы. Как он сам рассказал в социальных сетях 30 декабря, нападение произошло во дворе в районе Патриарших прудов.

    «И другого новогоднего подарка у меня для вас нет», — прокомментировал он.

    Лобков также выложил фотографии, на которых видно, что у него разбит нос и повреждены руки. Сам журналист считает, что нападение могло иметь гомофобный характер.

    Других подробностей инцидента Лобков не привел. В частности, не уточнил информацию о том, сколько было нападавших и обращался ли он в полицию.

    Павел Лобков с середины 1990-х работал корреспондентом на НТВ, затем на «Пятом канале». С 2012 по 2021 год был ведущим на телеканале «Дождь»*.

    *Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов; юрлица телеканала в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями

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