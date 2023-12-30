«Другого новогоднего подарка у меня для вас нет». Журналиста Павла Лобкова избили в центре Москвы

Журналиста и телеведущего Павла Лобкова избили в центре Москвы. Как он сам рассказал в социальных сетях 30 декабря, нападение произошло во дворе в районе Патриарших прудов.



«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет», — прокомментировал он.



Лобков также выложил фотографии, на которых видно, что у него разбит нос и повреждены руки. Сам журналист считает, что нападение могло иметь гомофобный характер.



Других подробностей инцидента Лобков не привел. В частности, не уточнил информацию о том, сколько было нападавших и обращался ли он в полицию.

