«Другого новогоднего подарка у меня для вас нет». Журналиста Павла Лобкова избили в центре Москвы

Журналиста и телеведущего Павла Лобкова избили в центре Москвы. Как он сам рассказал в социальных сетях 30 декабря, нападение произошло во дворе в районе Патриарших прудов.
«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет», — прокомментировал он.
Лобков также выложил фотографии, на которых видно, что у него разбит нос и повреждены руки. Сам журналист считает, что нападение могло иметь гомофобный характер.
Других подробностей инцидента Лобков не привел. В частности, не уточнил информацию о том, сколько было нападавших и обращался ли он в полицию.
Павел Лобков с середины 1990-х работал корреспондентом на НТВ, затем на «Пятом канале». С 2012 по 2021 год был ведущим на телеканале «Дождь»*.
*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов; юрлица телеканала в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями