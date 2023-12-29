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    Шестилетняя девочка глубокой ночью бродила по Гатчине, чтобы найти дорогу домой

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    Минувшей ночью 29 декабря в Гатчине потерялся маленький ребёнок. Его нашли и оперативно вернули матери сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и области.

    Около 1:20 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны получили информацию, что из дома на Рощинской улице ушла 6-летняя девочка. Правоохранители начали поиски. На перекрестке проспекта 25 Октября и Рощинской улицы они заметили на пешеходном переходе ребёнка — одного, без взрослых. Это оказалась девочка, по приметам похожая на потеряшку. Её отвезли в территориальный отдел полиции и известили мать.

    Позже выяснились обстоятельства ЧП. Девочка была в гостях на ночевке. В какой-то момент, ночью, она решила вернуться домой и одна вышла из квартиры на улицу. Хозяева вскоре заметили её отсутствие, сообщили матери, а та — в правоохранительные органы.

    «Благодаря оперативности и грамотным действиям росгвардейцев удалось избежать возможных более серьезных последствий происшествия», — отмечается в сообщении.

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