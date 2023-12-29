Шестилетняя девочка глубокой ночью бродила по Гатчине, чтобы найти дорогу домой

Минувшей ночью 29 декабря в Гатчине потерялся маленький ребёнок. Его нашли и оперативно вернули матери сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и области.
Около 1:20 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны получили информацию, что из дома на Рощинской улице ушла
Позже выяснились обстоятельства ЧП. Девочка была в гостях на ночевке. В какой-то момент, ночью, она решила вернуться домой и одна вышла из квартиры на улицу. Хозяева вскоре заметили её отсутствие, сообщили матери, а та — в правоохранительные органы.
«Благодаря оперативности и грамотным действиям росгвардейцев удалось избежать возможных более серьезных последствий происшествия», — отмечается в сообщении.