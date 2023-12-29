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    Водитель Geely помешал инспекторам ДПС остановить подозрительный каршеринг на Энгельса. Есть пострадавшие

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    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Автомобиль дорожной полиции попал в серьезную аварию в Выборгском районе Петербурга при попытке остановить каршеринг. Травмы получили несколько человек, включая сотрудников ГИБДД.

    В 3:07 29 декабря в полицию поступила информация о ДТП с машиной полиции у дома 47 по проспекту Энгельса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники ГИБДД во время несения службы заметили на проспекте подозрительный каршеринг BMW, ехавший им навстречу. Они включили светозвуковые сигналы, чтобы остановить машину и проверить документы водителя. Однако 24-летний водитель Geely Coolray, ехавший в попутном с полицейскими направлении, пошел на разворот от Выборгского шоссе в сторону проспекту Испытателей, не пропустив машину ДПС, и столкнулся с ней.

    Каршеринг, впрочем, тоже не уехал. От удара полицейскую машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с каршеринговым автомобилем. В результате в последнем пострадали водитель и его 30-летний пассажир. Их госпитализировали с легкими травмами. Сотрудникам ГИБДД медицинскую помощь оказали на месте, после чего они продолжили несение службы. А вот служебная машина получила сильные повреждения.

    По факту произошедшего проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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