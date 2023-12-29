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    Человек погиб в шестикомнатной квартире на Васильевском, семерых эвакуировали

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    Серьёзный пожар произошёл минувшей ночью в Василеостровском районе Петербурга.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 29 декабря в 1:12 поступил вызов на 15-ю линию В.О., 16, что между Большим и Средним проспектами. Там в шестикомнатной квартире огонь охватил 13 квадратных метров. На место прибыли три пожарных расчёта — 15 человек личного состава МЧС. Они эвакуировали из опасной зоны семь человек. Менее чем за час, к 2:04, пожар был ликвидирован.

    «В результате пожара погиб человек», — говорится в сообщении.

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    Комментарии 1

    Гость29 Дек 2023 в 09:18
    Питер в огне👨‍🚒
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