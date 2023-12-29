Человек погиб в шестикомнатной квартире на Васильевском, семерых эвакуировали

Серьёзный пожар произошёл минувшей ночью в Василеостровском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, 29 декабря в 1:12 поступил вызов на 15-ю линию В.О., 16, что между Большим и Средним проспектами. Там в шестикомнатной квартире огонь охватил 13 квадратных метров. На место прибыли три пожарных расчёта — 15 человек личного состава МЧС. Они эвакуировали из опасной зоны семь человек. Менее чем за час, к 2:04, пожар был ликвидирован.
«В результате пожара погиб человек», — говорится в сообщении.