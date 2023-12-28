Медведев раскрыл число людей, заключивших контракт с ВС РФ за прошедший год

С начала 2023 года на службу по контракту в ВС РФ принято полмиллиона человек. Об этом замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 28 декабря.
«Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы РФ принято полмиллиона человек», — сказал он.
Также Медведев отметил, что переговоры с Украиной возможны, Москва их, в отличие от Киева, никогда не отвергала. Временем эти переговоры не ограничены и могут вестись «вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса».
Ранее Минобороны впервые с начала боевых действий раскрыло число контрактников, проходящих службу в ВС РФ. По данным МО РФ, это свыше 640 тысяч человек. Как отмечал Сергей Шойгу, численность Вооруженных сил России должна быть доведена до 1,5 млн человек, ежедневно заявления на заключение контракта заполняют более 1,5 тыс мужчин.