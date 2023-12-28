Медведев раскрыл число людей, заключивших контракт с ВС РФ за прошедший год

С начала 2023 года на службу по контракту в ВС РФ принято полмиллиона человек. Об этом замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 28 декабря.

«Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы РФ принято полмиллиона человек», — сказал он.

Также Медведев отметил, что переговоры с Украиной возможны, Москва их, в отличие от Киева, никогда не отвергала. Временем эти переговоры не ограничены и могут вестись «вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса».