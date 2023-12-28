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    Медведев раскрыл число людей, заключивших контракт с ВС РФ за прошедший год

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    С начала 2023 года на службу по контракту в ВС РФ принято полмиллиона человек. Об этом замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 28 декабря.

    «Хочу вам сообщить, что с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы РФ принято полмиллиона человек», — сказал он.

    Также Медведев отметил, что переговоры с Украиной возможны, Москва их, в отличие от Киева, никогда не отвергала. Временем эти переговоры не ограничены и могут вестись «вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса».

    Ранее Минобороны впервые с начала боевых действий раскрыло число контрактников, проходящих службу в ВС РФ. По данным МО РФ, это свыше 640 тысяч человек. Как отмечал Сергей Шойгу, численность Вооруженных сил России должна быть доведена до 1,5 млн человек, ежедневно заявления на заключение контракта заполняют более 1,5 тыс мужчин.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. В октябре 2023 года российский лидер Владимир Путин уточнял, что для начала переговорного процесса Украине необходимо отменить декрет Зеленского, запрещающий вести переговоры.

    В последний раз официальные переговоры между Россией и Украиной проходили весной 2022 года. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Кремль требовал от Украины отказа от вступления в НАТО, а также признания Крыма российским и суверенитета республик Донбасса.

    Мединский уточнил, что предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах был передан в Киев. Затем 29 марта в Стамбуле Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Однако стороны не пришли к решению.

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